Qué pasa si Cristina Kirchner no paga los $684 mil millones

Las críticas de Cristina al accionar de los fiscales

En su presentación, la exmandataria acusó a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola de no realizar una investigación patrimonial suficiente para determinar con certeza cuáles bienes podían ser decomisados.

Según Cristina, esta omisión derivó en una sentencia sin precisión sobre los bienes a ejecutar. “No tengo bienes que sirvan a esos fines y que puedan ser ejecutados”, aseguró, insistiendo en que el proceso viola garantías constitucionales.

“Disparate jurídico” y acusación de persecución

Cristina Kirchner calificó la decisión judicial como un “verdadero disparate jurídico” y un acto de “persecución con rasgos confiscatorios”. Denunció un “trato desigual y arbitrario” y cuestionó que se haya elegido el IPC como método de cálculo sin fundamentar por qué se descartaron alternativas como tasas bancarias.

Afirmó que esta metodología multiplicó por cien el monto original del decomiso, configurando un proceso “confiscatorio prohibido por la Constitución Nacional”.

cristina-dpto.jpg Cristina Kirchner en el balcón de su departamento en el barrio de Constitución donde permanece en detención domiciliaria. NA

¿Qué puede pasar ahora con el pedido de Cristina Kirchner?

El TOF 2 deberá resolver si acepta o no suspender la ejecución de los bienes de la expresidenta. Paralelamente, su defensa interpuso un recurso de casación ante la Cámara Federal de Casación Penal para que se declare la nulidad absoluta de la sentencia que actualizó el monto del decomiso.

En caso de que el tribunal no acepte el pedido, podría iniciarse el proceso para embargar y liquidar bienes de Cristina Kirchner y los demás condenados. La decisión de la Casación será clave para definir el rumbo del caso.

