Este miercolés a las 9:30 de la mañana, venció el plazo para pagar $684 mil millones por la causa Vialidad. Cristina Kirchner presentó un escrito pidiendo suspender la ejecución de sus bienes y cuestionando el cálculo del decomiso, al que calificó de “disparate jurídico” y “confiscatorio”.
CAUSA VIALIDAD
Qué pasa si Cristina Kirchner no paga los $684 mil millones
En 2022, Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Cómo sigue la causa vialidad.
¿Por qué Cristina Kirchner pidió suspender la ejecución de sus bienes?
En la recta final del plazo fijado por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, la expresidenta presentó junto a sus abogados un escrito impugnando la orden de ejecución de sus bienes. El tribunal había exigido que los condenados depositaran $684 mil millones para resarcir al Estado por administración fraudulenta en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz.
Cristina Fernández de Kirchner sostuvo que no posee bienes que encuadren en el artículo 23 del Código Penal, es decir, que sean producto, provecho o instrumento del delito por el que fue condenada. Además, reafirmó que toda su evolución patrimonial es legítima y que ha sido investigada en numerosas causas en las que resultó sobreseída.
El origen del monto millonario que reclama la Justicia
El decomiso fue fijado originalmente en $85 mil millones en diciembre de 2022. Sin embargo, peritos de la Corte Suprema lo actualizaron usando el índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, lo que elevó la cifra a $684 mil millones, equivalentes a unos USD 537 millones.
Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso argumentaron que el monto representa el daño causado al erario público por hechos de corrupción entre 2003 y 2015, vinculados al empresario Lázaro Báez, exfuncionarios nacionales y provinciales.
Las críticas de Cristina al accionar de los fiscales
En su presentación, la exmandataria acusó a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola de no realizar una investigación patrimonial suficiente para determinar con certeza cuáles bienes podían ser decomisados.
Según Cristina, esta omisión derivó en una sentencia sin precisión sobre los bienes a ejecutar. “No tengo bienes que sirvan a esos fines y que puedan ser ejecutados”, aseguró, insistiendo en que el proceso viola garantías constitucionales.
“Disparate jurídico” y acusación de persecución
Cristina Kirchner calificó la decisión judicial como un “verdadero disparate jurídico” y un acto de “persecución con rasgos confiscatorios”. Denunció un “trato desigual y arbitrario” y cuestionó que se haya elegido el IPC como método de cálculo sin fundamentar por qué se descartaron alternativas como tasas bancarias.
Afirmó que esta metodología multiplicó por cien el monto original del decomiso, configurando un proceso “confiscatorio prohibido por la Constitución Nacional”.
¿Qué puede pasar ahora con el pedido de Cristina Kirchner?
El TOF 2 deberá resolver si acepta o no suspender la ejecución de los bienes de la expresidenta. Paralelamente, su defensa interpuso un recurso de casación ante la Cámara Federal de Casación Penal para que se declare la nulidad absoluta de la sentencia que actualizó el monto del decomiso.
En caso de que el tribunal no acepte el pedido, podría iniciarse el proceso para embargar y liquidar bienes de Cristina Kirchner y los demás condenados. La decisión de la Casación será clave para definir el rumbo del caso.
