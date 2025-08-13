urgente24
ESMERALDA BUSTAMANTE TENÍA 23 AÑOS

Laferrere: motochorros mataron a una mujer y balearon a su hermana policía para robarles

Las hermanas, que se desplazaban en una Honda "Tornado", fueron asaltadas en La Matanza por 4 ladrones que también se movían en motos.

13 de agosto de 2025 - 22:03
Motochorros asesinaron una joven en Laferrere

Motochorros asesinaron una joven en Laferrere

La agente policial forcejeó con uno de los delincuentes y este comenzó a dispararle a ambas mujeres: lograron escapar en Laferrere pero sin robarles nada.

La uniformada le hizo RCP a su hermana en plena calle pero no logró salvarle la vida.

El disparo mortal de los asaltantes impactó en el pecho de la víctima, quien era civil.

Su hermana, Emilce Bustamante, de 24 años, que forma parte de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas de la Policía bonaerense, fue herida en la mano derecha durante el enfrentamiento. Su hermana, Emilce Bustamante, de 24 años, que forma parte de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas de la Policía bonaerense, fue herida en la mano derecha durante el enfrentamiento.

¿Cómo fue la mortal emboscada?

Las dos mujeres viajaban en una Honda Tornado cuando se detuvieron en una vereda y fueron abordadas por 4 delincuentes armados que llegaron en dos motos diferentes.

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad demuestran que el asalto fue brutal y relámpago.

La oficial intentó defender a su hermana y se produjo un forcejeo con uno de los asaltantes. Durante el altercado, el ladrón disparó, hiriendo a Esmeralda de manera fatal en el tórax. La oficial intentó defender a su hermana y se produjo un forcejeo con uno de los asaltantes. Durante el altercado, el ladrón disparó, hiriendo a Esmeralda de manera fatal en el tórax.

Las fuerzas policiales bonaerenses están intensificando sus operativos en las zonas donde podrían haberse escondido los asesinos.

Mortal ataque de motochorros en Laferrere

Mortal ataque de motochorros en Laferrere

Todo ocurrió en inmediaciones de la intersección de la calle Carcarañá y la Ruta 21, en Gregorio de Laferrere.

Ambas fueron trasladadas de urgencia a la Clínica Catán por una ambulancia de Acción Médica.

El fiscal Federico Medone ordenó a los Grupos Tácticos Operativos intensificar los rastrillajes para dar con los responsables que escaparon raudamente del escenario del crimen.

