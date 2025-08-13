Laferrere: motochorros mataron a una mujer y balearon a su hermana policía para robarles

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad demuestran que el asalto fue brutal y relámpago.

La oficial intentó defender a su hermana y se produjo un forcejeo con uno de los asaltantes. Durante el altercado, el ladrón disparó, hiriendo a Esmeralda de manera fatal en el tórax.

Las fuerzas policiales bonaerenses están intensificando sus operativos en las zonas donde podrían haberse escondido los asesinos.

image Mortal ataque de motochorros en Laferrere

Todo ocurrió en inmediaciones de la intersección de la calle Carcarañá y la Ruta 21, en Gregorio de Laferrere.

Ambas fueron trasladadas de urgencia a la Clínica Catán por una ambulancia de Acción Médica.

El fiscal Federico Medone ordenó a los Grupos Tácticos Operativos intensificar los rastrillajes para dar con los responsables que escaparon raudamente del escenario del crimen.