El próximo domingo 17/08 vence el plazo para el cierre de listas de los candidatos que competirán en las elecciones legislativas nacionales del 26/10.
CIERRAN LISTAS ESTE 17/08
Massa no será candidato y desde el espacio de Kicillof liman a Máximo
Trascendió que el líder del FR no aspirará a liderar nómina del peronismo en la PBA. Un intendente del MDF le bajó el precio a Máximo Kirchner.
Son arduas las negociaciones en el peronismo para definir la oferta que presentará en su principal bastión, la provincia de Buenos Aires, que además es el distrito cuyo resultado suele colonizar toda elección.
Las versiones de última hora afirman que Sergio Massa no aspirará a liderar la boleta de Fuerza Patria por una decisión propia. Desde el Frente Renovador afirman que el excandidato presidencial cree que colabora con la unidad del peronismo desde afuera de la competencia.
Pero también el exministro de Economía ha dejado circular que todavía está demasiado fresco el recuerdo de su gestión, que condujo a un 200% de inflación al final del mandato de Alberto Fernández, lo que podría acelerar la huida de electores hacia LLA en octubre.
La eventual candidatura de Massa también se volvía un obstáculo para contener dentro del peronismo unido a Juan Grabois, quien amenaza con competir por fuera. De hecho, su espacio, Patria Grande, no fue inscripta dentro de la alianza Fuerza Patria, por lo que su incorporación a ese armado podría darse en forma de adhesión.
La salida de Massa del tablero facilita un acuerdo con el dirigente social que busca liderar la nómina -a lo que se oponen los principales accionistas de Fuerza Patria- o, de mínima, encolumnarse detrás de un candidato más amigable, como podría ser Máximo Kirchner.
El hijo de Cristina Kirchner y líder de La Cámpora ha dicho que no se desvive por ser candidato aunque lo haría si se lo pide su madre.
La exPresidente, por su parte, está metida en el armado desde su prisión domiciliaria y su palabra tendrá peso, aunque se anticipa que buscará un acuerdo con los otros socios, entre los que está el gobernador Axel Kicillof, de tenso vínculo con la familia Kirchner que se intensificó cuando desdobló los comicios bonaerenses.
A priori, Kicillof no querría que el jefe de La Cámpora y del PJ bonaerense lidere la lista. Es lo que insinúa el comentario de uno de los intendentes que integra la línea interna del gobernador, Movimiento Derecho al Futuro (MDF).
Diego Nanni, de Exaltación de la Cruz y quien compite como cabeza de lista de la 2da sección electoral para los comicios del 07/09, insinuó que a Máximo le falta "roce con la gente". Toda una afrenta al líder de La Cámpora, una organización territorial.
Nanni le dijo a radio Rivadavia que Kirchner "no sería lo que yo apoye". "Soy intendente, me gusta el candidato ejecutivo, con experiencia, que tenga sensibilidad, roce con la gente, que sepa realmente de lo que estamos hablando para encarar un proyecto de acá para adelante", dijo.
Luego en radio Mitre dijo que la eventual candidatura del hijo de CFK "hay que discutirla".
Y volvió a sugerir ciertos déficits de Máximo cuando afirmó: "Quiero que nos represente alguien que tenga esa sensibilidad, esa empatía y ese dinamismo diario y esté en contacto con lo que sufren los argentinos”.
El MDF funciona como una escición interna del peronismo de hecho. Un caso particular se dio en Mar del Plata. Kicillof estuvo en la ciudad balnearia días atrás donde se mostró con la candidata a senadora por la 5ta sección, Fernanda Raverta, pero también con los candidatos de Acción Marplatense, una lista que competirá por el mismo electorado pero en el segmento de concejales y consejeros escolares. Esa nómina la lidera el exintendente Gustavo Pulti, quien milita en el espacio del gobernador.