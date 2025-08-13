Massa no será candidato y desde el espacio de Kicillof liman a Máximo

La salida de Massa del tablero facilita un acuerdo con el dirigente social que busca liderar la nómina -a lo que se oponen los principales accionistas de Fuerza Patria- o, de mínima, encolumnarse detrás de un candidato más amigable, como podría ser Máximo Kirchner.

El hijo de Cristina Kirchner y líder de La Cámpora ha dicho que no se desvive por ser candidato aunque lo haría si se lo pide su madre.

La exPresidente, por su parte, está metida en el armado desde su prisión domiciliaria y su palabra tendrá peso, aunque se anticipa que buscará un acuerdo con los otros socios, entre los que está el gobernador Axel Kicillof, de tenso vínculo con la familia Kirchner que se intensificó cuando desdobló los comicios bonaerenses.

A priori, Kicillof no querría que el jefe de La Cámpora y del PJ bonaerense lidere la lista. Es lo que insinúa el comentario de uno de los intendentes que integra la línea interna del gobernador, Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

Diego Nanni, de Exaltación de la Cruz y quien compite como cabeza de lista de la 2da sección electoral para los comicios del 07/09, insinuó que a Máximo le falta "roce con la gente". Toda una afrenta al líder de La Cámpora, una organización territorial.

Nanni le dijo a radio Rivadavia que Kirchner "no sería lo que yo apoye". "Soy intendente, me gusta el candidato ejecutivo, con experiencia, que tenga sensibilidad, roce con la gente, que sepa realmente de lo que estamos hablando para encarar un proyecto de acá para adelante", dijo.

Luego en radio Mitre dijo que la eventual candidatura del hijo de CFK "hay que discutirla".

Y volvió a sugerir ciertos déficits de Máximo cuando afirmó: "Quiero que nos represente alguien que tenga esa sensibilidad, esa empatía y ese dinamismo diario y esté en contacto con lo que sufren los argentinos”.

El MDF funciona como una escición interna del peronismo de hecho. Un caso particular se dio en Mar del Plata. Kicillof estuvo en la ciudad balnearia días atrás donde se mostró con la candidata a senadora por la 5ta sección, Fernanda Raverta, pero también con los candidatos de Acción Marplatense, una lista que competirá por el mismo electorado pero en el segmento de concejales y consejeros escolares. Esa nómina la lidera el exintendente Gustavo Pulti, quien milita en el espacio del gobernador.