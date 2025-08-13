Caputo trató de "merda" a la oposición y dijo que "el Congreso quiere que al país le vaya mal"

Para Caputo, eso es hacer que al país “no le vaya bien”. Luego contrastó esas medidas a favor de sectores vulnerables con los presuntos resultados positivos de su plan económico.

El ministro insitió en la Expo Real Estate en el Hotel Hilton porteño en que "esta vez es diferente" por la mejora en las condiciones macroeconómicas.

Afirmó que "la Argentina nunca tuvo estos números ni estabilidad macro”. En cuanto a la micro, insinuó que el Gobierno no pondrá mayor esfuerza en ese segmento, algo que dejó para los "empresarios y emprendedores".

“La micro está mucho más en los empresarios y en los emprendedores porque la macro da espacio para que ustedes florezcan”, dijo.

Fue en ese contexto cuando habló de que, en su opinión, “todo el mundo duda” de lo que pasará ante la posibilidad de que el oficialismo pierda en las elecciones y sectores de la oposición a los que él llamó en italiano “merdas”, vuelvan a asumir el control del Estado.

En estricto tono de campaña, Caputo prometió que si al Gobierno "le va bien en las elecciones las cosas (reformas) se harán más rápido”. En caso contrario, estimó que los objetivos se cumplirán igual “aunque demandará más tiempo”.

