Caputo trató de "merda" a la oposición y dijo que "el Congreso quiere que al país le vaya mal"

El ministro de Economía, Luis Caputo, trató este miércoles de "merda" ("mierda" en italiano) a la oposición y acusó al "Congreso" de intentar que "al país le vaya mal" por los proyectos de ley aprobados contra la voluntad del oficialismo que aumentan el gasto público y que fueron vetados por el presidente Javier Milei.
EN CAMPAÑA
El ministro de Economía aprovechó un evento de desarrolladores inmobiliarios para despotricar contra los opositores que aprobaron leyes que el Presidente tuvo que vetar.
En tono de campaña, Caputo, que ha levantado el perfil con declaraciones más políticas y que exceden a su cartera, aprovechó el escenario de un evento de desarrolladores inmobiliarios para despotricar contra los adversarios del Gobierno.
“Todo el mundo duda: ¿no volverán estos merda a hacer lío?”, dijo el ministro frente a la platea en una alusión al kirchnerismo, que gobernó la Argentina durante 16 años en total.
Luego apuntó contra el avance de leyes que según el Ejecutivo ponen en riesgo el superávit fiscal, como el aumento de haberes jubilatorios, o el refuerzo presupuestario para al área de discapacidad, ambas vetadas por Milei. Ahora los opositores buscan convertir en ley un aumento del presupuesto universitario y para el hospital Garrahan, que probablemente tengan el mismo destino de veto.
“Nada que sea bueno para el país puede pasar por ley porque el Congreso quiere que al país le vaya mal”, dijo Caputo.
Para Caputo, eso es hacer que al país “no le vaya bien”. Luego contrastó esas medidas a favor de sectores vulnerables con los presuntos resultados positivos de su plan económico.
El ministro insitió en la Expo Real Estate en el Hotel Hilton porteño en que "esta vez es diferente" por la mejora en las condiciones macroeconómicas.
Afirmó que "la Argentina nunca tuvo estos números ni estabilidad macro”. En cuanto a la micro, insinuó que el Gobierno no pondrá mayor esfuerza en ese segmento, algo que dejó para los "empresarios y emprendedores".
“La micro está mucho más en los empresarios y en los emprendedores porque la macro da espacio para que ustedes florezcan”, dijo.
Fue en ese contexto cuando habló de que, en su opinión, “todo el mundo duda” de lo que pasará ante la posibilidad de que el oficialismo pierda en las elecciones y sectores de la oposición a los que él llamó en italiano “merdas”, vuelvan a asumir el control del Estado.
En estricto tono de campaña, Caputo prometió que si al Gobierno "le va bien en las elecciones las cosas (reformas) se harán más rápido”. En caso contrario, estimó que los objetivos se cumplirán igual “aunque demandará más tiempo”.
