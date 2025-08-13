Durante años, María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo fueron aliados inseparables en el PRO, socios políticos con una sintonía que trascendía lo partidario. Hoy, la irrupción de Javier Milei en el tablero y el acuerdo electoral entre La Libertad Avanza y el PRO parecen haber resquebrajado esa relación.
Javier Milei destruyó al PRO: Más libertario que nunca, Cristian Ritondo cruzó a Vidal
Javier Milei logró que la histórica buena relación entre Cristian Ritondo y María Eugenia Vidal atraviese su peor momento. El PRO no existe más.
El episodio más reciente lo dejó en evidencia: Ritondo, jefe del PRO bonaerense y arquitecto del pacto con los libertarios en la provincia, salió al cruce de las críticas que Vidal hizo a la alianza en la Ciudad de Buenos Aires.
“Tengo cariño y respeto por María Eugenia, pero no comparto su opinión. Podrá tener una voz, pero sin duda la mayoría de los dirigentes del PRO opinan distinto”, señaló en diálogo con CNN Radio.
María Eugenia Vidal, por su parte, dejó claro que no está de acuerdo con la estrategia que impulsa Mauricio Macri en CABA, aunque admitió que votará a candidatos de LLA. “No me voy del PRO, pero no creo que la alianza con La Libertad Avanza sea lo mejor para la Argentina”, dijo en TN.
Javier Milei rompió todo
Ritondo subrayó que, en el caso bonaerense, el entendimiento con Milei responde a la necesidad de enfrentar al kirchnerismo. “En el acuerdo con PBA hay nueve intendentes. Las veces que se firmaron alianzas, provinciales o nacionales, hubo reuniones de partido y asamblea”, explicó.
Vidal, en cambio, advirtió que el PRO debería conservar fuerza propia para “seguir acompañando al gobierno libertario, pero poniendo límites”. Una visión que choca con la integración total que Macri y Ritondo propician en Buenos Aires.
Alianza LLA y PRO en CABA y PBA
En la provincia, el pacto se selló sin mayores resistencias: Ritondo se puso la camiseta violeta de campaña en la primera foto junto a los libertarios, en Villa Celina. Del otro lado de la General Paz, el clima es muy distinto. En CABA, donde las listas se anunciarán en breve, la participación del PRO en la campaña será mínima.
En el equipo libertario porteño aseguran que la estrategia será controlada por Karina Milei y que el PRO apenas tendrá espacio. “¿Por qué tendría participación alguien que pone un candidato en quinto lugar?”, ironizó un dirigente de LLA.
Convulsión interna en el partido amarillo
El malestar no es exclusivo de Vidal. Dirigentes como Diego Guelar ironizaron sobre el acuerdo, ofreciendo declinar candidaturas si figuras como Alberto Crescenti aceptaban encabezar. Otros, como Fernando de Andreis y Jimena de la Torre —candidatos impulsados por Macri en CABA—, enfrentan la campaña con un papel relegado.
En la Ciudad, el PRO no tendrá control ni en las listas ni en la estrategia electoral. En la Provincia, aceptó las condiciones sin cuestionar. Y en el medio, el tándem Vidal-Ritondo, símbolo de unidad en otros tiempos, empieza a exhibir fisuras que hasta hace poco parecían impensables.
