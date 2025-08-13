Javier Milei destruyó al PRO: Más libertario que nunca, Cristian Ritondo cruzó a Vidal

Vidal, en cambio, advirtió que el PRO debería conservar fuerza propia para “seguir acompañando al gobierno libertario, pero poniendo límites”. Una visión que choca con la integración total que Macri y Ritondo propician en Buenos Aires.

Alianza LLA y PRO en CABA y PBA

En la provincia, el pacto se selló sin mayores resistencias: Ritondo se puso la camiseta violeta de campaña en la primera foto junto a los libertarios, en Villa Celina. Del otro lado de la General Paz, el clima es muy distinto. En CABA, donde las listas se anunciarán en breve, la participación del PRO en la campaña será mínima.

En el equipo libertario porteño aseguran que la estrategia será controlada por Karina Milei y que el PRO apenas tendrá espacio. “¿Por qué tendría participación alguien que pone un candidato en quinto lugar?”, ironizó un dirigente de LLA.

Convulsión interna en el partido amarillo

El malestar no es exclusivo de Vidal. Dirigentes como Diego Guelar ironizaron sobre el acuerdo, ofreciendo declinar candidaturas si figuras como Alberto Crescenti aceptaban encabezar. Otros, como Fernando de Andreis y Jimena de la Torre —candidatos impulsados por Macri en CABA—, enfrentan la campaña con un papel relegado.

En la Ciudad, el PRO no tendrá control ni en las listas ni en la estrategia electoral. En la Provincia, aceptó las condiciones sin cuestionar. Y en el medio, el tándem Vidal-Ritondo, símbolo de unidad en otros tiempos, empieza a exhibir fisuras que hasta hace poco parecían impensables.

