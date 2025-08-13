Raro que mientras el Gobierno sella una alianza electoral con el PRO, un sector libertario dispare contra Mauricio Macri. Nicolás Márquez, el polémico biógrafo de Javier Milei y amigo cercano del Presidente, coincidió con Diego Guelar: "reverendo hijo de p...".
¿INTERNA LIBERTARIA?
El biógrafo de Milei coincide con Guelar sobre Mauricio Macri: "Hijo de p..."
Pese a que LLA acordó con Mauricio Macri, un sector libertario no esconde críticas hacia el titular del PRO. Nicolás Márquez coincidió con Diego Guelar.
"Santo Tomás decía que 'las verdades son verdades, sin importar de donde provengan'. He aquí una verdad, aunque la haya dicho un personaje tan oscuro como Guelar", escribió Márquez -quien fue uno de los oradores en el 'Derecha Fest' que se realizó en Córdoba-en su cuenta de X, donde compartió la frase del ex embajador.
¿Qué dirá Javier Milei sobre esta frase de su biógrafo y amigo? Por lo pronto, el Presidente compartió en X un tuit del abogado Alejandro Fargosi, cercano a Patricia Bullrich, en su defensa del mandatario pero también de Mauricio Macri. ¿Habrá sido una respuesta a Márquez?
Recordemos que Diego Guelar se había mostrado muy crítico de Mauricio Macri por la alianza que hizo con La Libertad Avanza.
“Mauricio Macri, sin lugar a dudas, es el responsable. Para ser claro, lo voy a decir: un reverendo hijo de puta. No sé si es elíptico, no es muy diplomático”, manifestó Diego Guelar en declaraciones a Radio Con Vos el pasado lunes 11/8, al referirse al acuerdo del PRO con los libertarios.
"A Mauricio Macri le tocó una circunstancia equivalente a la que le tocó en su momento a Perón o a Yrigoyen antes. ¿Qué diablos le pasó? No lo sé. Habrá hecho un negocio personal, no sé. Se quebró”, completó.
