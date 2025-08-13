El biógrafo de Milei coincide con Guelar sobre Mauricio Macri: "Hijo de p..."

"Santo Tomás decía que 'las verdades son verdades, sin importar de donde provengan'. He aquí una verdad, aunque la haya dicho un personaje tan oscuro como Guelar", escribió Márquez -quien fue uno de los oradores en el 'Derecha Fest' que se realizó en Córdoba-en su cuenta de X, donde compartió la frase del ex embajador.