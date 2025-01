Derrape del biógrafo de Milei contra Esteban Bullrich que repudiaron hasta sus seguidores

Bullrich publicó en X un mensaje conmemorativo al cumplirse 15 años desde que asumió como ministro de Educación porteño. "Un enorme honor y orgullo. Gracias Mauricio Macri. Como siempre digo, la educación nos une y nos encuentra trabajando en el presente con la mirada puesta en el futuro", puso Bullrich, quien tuvo que renunciar a su banca en el Senado ante el avance en su salud de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Bullrich ya no puede movilizarse ni hablar por sus propios medios.

A ese tuit, Márquez respondió con un comentario muy desafortunado. "Se te conoce no por tu capacidad como funcionario sino por tu enfermedad, que ojalá puedas superar", dijo el biógrafo de Milei, desconociendo que el cuadro de Bullrich es irreversible.

La expresión de Márquez no recogió ni una adhesión y, por el contrario, le llovieron las críticas, incluso de usuarios que se reconocen como seguidores.

Ante esas reacciones, Márquez no retrocedió y se limitó a responder que no había dicho "algo falso". Pero en la misma red le recordaron, por ejemplo, que Bullrich había sido quien derrotó a Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas de 2017. "Se lo conoce por haber hecho lo que ustedes todavía no pudieron: ganar en Provincia y mano a mano con Cristina", dijo uno de los usuarios.

Más reacciones:

Otros repudiaron el comentario poniendo en tela de juicio la calidad de cristiano de Márquez.

1. Esteban Bullrich es conocido antes de su enfermedad.

2. La ELA no tiene cura.

