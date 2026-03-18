Escala la puja por el negocio millonario de la Hidrovía: Guerra entre Milei y Macri

La disputa por el negocio (entre Mauricio Macri y Javier Milei)

El pasado 14 de marzo, Tatiana Scorciapino escribió en Tiempo Argentino:

"(...) Como contó este diario en varias oportunidades, la empresa de dragado neerlandesa, que tiene entre sus principales accionistas a la reina Máxima Zorreguieta, íntima de Macri, apuesta desde el extinto Cambiemos a quedarse con el negocio.

Voces con historia dentro de la ex Administración General de Puertos recuerdan que el por entonces ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, trabajó para que el pliego licitatorio -que tenía al 2021 como año de renovación contractual- se acomodara a las necesidades de Boskalis. Todo estaba listo para ser ejecutado hasta que la voluntad democrática dejó afuera al ingeniero de la reelección y los sueños húmedos de hacerse de un negocio multimillonario se evaporaron junto con sus anhelos electorales. Es bien sabido, sin embargo, que Mauricio nunca se conforma.

Con Javier Milei en el poder, el ex presidente ojos de cielo estaba seguro que iba a poder desembarcar con sus tropas en sus áreas de interés. La rivalidad manifiesta que Santiago Caputo mantiene desde siempre con el líder del PRO se encargó de evitarlo. Imposibilitado de accionar personalmente, quienes están al tanto de los movimientos dentro del mundo del agronegocio dicen reconocer las huellas del bostero en los intentos de impedir el avance de la licitación (...)".

image La manzana de la discordia.

El Gobierno sospecha boicot

En medio de las tensiones, la salida de la firma DTA Engenharia de la disputa por la concesión llamó la atención en más de una terminal. La descalificación se basa en que no ha elevado junto con sus antecedentes la garantía de mantenimiento de oferta de u$s 20 millones que exigen las reglas licitatorias.

La dragadora brasileña –que concentra la mayor parte de los proyectos de modernización de canales y puertos en su país—se presentó a la licitación para operar, mantener y ampliar la traza de la hidrovía con el objetivo de extender su accionar al principal corredor navegable de Argentina.

A raíz de ello, la instancia decisiva que va a definir a la futura concesionaria privada de la Hidrovía se dará en una pelea mano a mano entre dos empresas belgas que tallan fuerte en el negocio global del dragado y balizamiento: Jan de Nul y DEME (Dredging, Environmental & Marine Engineering NV).

Sin embargo, la puja por el negocio está lejos de ser una novedad. Según recordó Tiempo Argentino "En 2024, cuando Javier Milei todavía intentaba hacer pie en una gestión que le parecía ajena, actores de la más amplia varieté intentaron meter las narices dentro de la pecera que promete inversiones por más de USD 10.000 millones y ganancias de obscena cantidad de ceros".

"(...) Quienes por entonces formaban parte del ecosistema todavía se acuerdan que el eyectado Guillermo Francos tenía una particular fijación por avanzar con la licitación. Los más memoriosos, incluso, recuerdan a Martín, uno de los hijos del segundo jefe de gabinete de Milei, trabajando a sol y a sombra para que DEME pudiese acceder a reuniones e información con importantes figuras del oficialismo (...)".

En un sector del Gobierno estaban convencidos de que la entidad que preside Nicolás Pino, la Sociedad Rural Argentina, intentaba "boicotear" la transparencia del proceso licitatorio y que el mismo quedase en manos de DEME.

Hidrovía: Quién se queda con la mayor licitación

El ganador de la licitación se conocerá en las próximas semanas, una vez que se completen todos los procesos evaluatorios, que incluirá el análisis de antecedentes operativos y la capacidad técnica y financiera de los oferentes.

A su vez, se evaluará la capacidad de los mismos con un sistema de puntajes el Plan de Trabajo, en el que se detalla la forma, equipos y profesionales que realizarán las obras establecidas. Según estiman desde el oficialismo, la adjudicación se daría antes de mitad de este año.

La Vía Navegable Troncal es una de las mayores rutas fluviales del mundo y constituye una infraestructura estratégica por la que circula el 80% del comercio exterior argentino. También constituye una vía muy importante para el comercio regional. Según el Gobierno, su modernización permitirá un importante salto de competitividad a la producción argentina.

image Según el Gobierno, la adjudicación se daría antes de mitad de este año.

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