Tras insultar a Macri, Diego Guelar le ofreció su candidatura a Alberto Crescenti

Propuesta a Alberto Crescenti

Este martes (12/8) en declaraciones a Radio Mitre, Guelar repitió el insulto a Macri y lo fundamentó: “Fue una forma elíptica y diplomática de expresar de mi desacuerdo con hacer desaparecer al PRO de forma humillante” en la alianza con La Libertad Avanza.

Guelar aclaró que sí acuerda con la alianza en la provincia de Buenos Aires: "En la PBA sí porque creo que había que hacerlo para derrotar al kirchnerismo, no es el caso de la CABA...yo representaré al PRO en la Capital, yo era candidato y pedí que se hiciera una interna, que no se hizo y ahora llevo la representación del PRO y de la Ucedé".

"Quiero públimente ofrecerle mi senaduría a Alberto Crescenti, hubiera sido la gran propuesta del PRO. Crescenti dirige el SAME desde 2006 y construyó el servicio de emergencia probablemente más eficiente del mundo, debe ser el porteño más significativo, sería un honor para mí declinar mi candidatura si él aceptara", proclamó.

Tras elogiar al titular del SAME, adelantó que le trasmitiría personalmente el ofrecimiento electoral: "Voy a llamarlo por si ocasionalmente no lo escuchó".

