El exembajador en China y la UE, Diego Guelar, insultó a Mauricio Macri por la alianza entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) pero este martes (12/8) decidió públicamente ofrecerle su candidatura a senador por la CABA al titular del SAME, Alberto Crescenti.
ALIANZA LLA-PRO
Tras insultar a Macri, Diego Guelar le ofreció su candidatura a Alberto Crescenti
El exembajador, Diego Guelar, insultó a Mauricio Macri por la alianza PRO-LLA y le ofreció su candidatura a senador al titular del SAME, Alberto Crescenti.
"Macri, reverendo hijo de ..."
“Mauricio Macri, sin lugar a duda. Es el responsable. Para ser claro, lo voy a decir: un reverendo hijo de puta. No sé si es elíptico, no es muy diplomático”, manifestó Diego Guelar en declaraciones a Radio Con Vos ayer (11/8) al referirse al acuerdo con los libertarios.
Sobre las razones de la alianza electoral con LLA, Guelar contestó: “Habrá que consultar con su psiquiatra, o con su gurú, o quien sea, ¿qué diablos le pasó? ”.
Consultado sobre los duros términos que usó para referirse a Macri, explicó: “Tengo una influencia, estoy influenciado por la era Javier Milei, tengo el insulto más fácil, justo ahora que él dice que no lo va a hacer”.
#A Mauricio Macri le tocó una circunstancia equivalente a la que le tocó en su momento a Perón o a Yrigoyen antes. ¿Qué diablos le pasó? No lo sé. Habrá hecho un negocio personal, no sé. Se quebró”, completó.
Propuesta a Alberto Crescenti
Este martes (12/8) en declaraciones a Radio Mitre, Guelar repitió el insulto a Macri y lo fundamentó: “Fue una forma elíptica y diplomática de expresar de mi desacuerdo con hacer desaparecer al PRO de forma humillante” en la alianza con La Libertad Avanza.
Guelar aclaró que sí acuerda con la alianza en la provincia de Buenos Aires: "En la PBA sí porque creo que había que hacerlo para derrotar al kirchnerismo, no es el caso de la CABA...yo representaré al PRO en la Capital, yo era candidato y pedí que se hiciera una interna, que no se hizo y ahora llevo la representación del PRO y de la Ucedé".
"Quiero públimente ofrecerle mi senaduría a Alberto Crescenti, hubiera sido la gran propuesta del PRO. Crescenti dirige el SAME desde 2006 y construyó el servicio de emergencia probablemente más eficiente del mundo, debe ser el porteño más significativo, sería un honor para mí declinar mi candidatura si él aceptara", proclamó.
Tras elogiar al titular del SAME, adelantó que le trasmitiría personalmente el ofrecimiento electoral: "Voy a llamarlo por si ocasionalmente no lo escuchó".
