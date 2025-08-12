El panorama gremial que Aerolíneas Argentinas enfrenta sumó ayer un nuevo reclamo. Al conflicto de los pilotos, que ya generó problemas con vuelos en distintas etapas, ahora se sumó el reclamo de los “mecánicos” agrupados en la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA).
APTA
Aerolíneas Argentinas y un conflicto mecánico que amenaza los vuelos
Técnicos Aeronáuticos lanzaron una fuerte advertencia a Aerolíneas Argentinas. Exigen respuestas y amenazan con paro para afectar vuelos.
Según el gremio, la dirección de la empresa estatal encabezada por Fabián Lombardo no ha dado respuesta a los constantes reclamos del personal técnico en relación a la postergación permanente de una actualización salarial. Algo similar a lo que sucede con los pilotos y las tripulaciones agrupadas en APLA.
Además, del plano salarial, los técnicos también reclaman respuestas en torno a las condiciones laborales en general, que se habrían deteriorado tras los recortes presupuestarios ejecutados por Aerolíneas Argentinas.
Aunque con un reclamo hoy limitado a Aerolíneas Argentinas, la definición de APTA no es menor en un escenario caracterizado por crecientes tensiones con los gremios aeronáuticos por un recurrente reclamo de actualización salarial, que puede crecer en conflictividad en el corto plazo, desarrolló el comunicado.
APTA, Aerolíneas Argentinas y el Gobierno nacional
A diferencia de otros gremios aeronáuticos, tradicionalmente asociados al peronismo, APTA mantuvo una línea política incluso con tendencia oficialista en el último tiempo. Su secretario general, Ricardo Cirielli, marcó ese rumbo como hombre cercano al PRO asociado a Patricia Bullrich.
El crecimiento del conflicto podría complicar una de las pocas líneas gremiales que “bancan” el modelo de Javier Milei para Aerolíneas Argentinas.
Bajo su comando, APTA no se había unido en el reclamo que el resto de los gremios aeronáuticos sostenían contra la dirección de la empresa. No obstante, el esquivo diálogo con Lombardo desató el enojo aún en un sector que mantiene cierta sintonía con el Gobierno nacional.
De esa manera, un eventual quiebre con APTA podría dejar a la dirección de Aerolíneas Argentinas en una situación sumamente incómoda, con reclamos crecientes entre todos los actores que hacen posible los vuelos. Con ello, se pondrían en riesgo la continuidad de las operaciones, que por ahora se mantienen a fuerza de conciliaciones obligatorias y otras medidas empujadas por el Gobierno nacional.
Más novedades podría llegar el próximo jueves 14 de agosto, cuando Cirelli se presente un evento gremial en la sede de APTA. El encuentro fue titulado “Historia, Unidad y Compromiso para Enfrentar los Nuevos Desafíos” y promete plantar el debate entre los técnicos para determinar las medidas a seguir.
Más conciliación para pilotos
Mientras tanto, en la vereda de APLA, Aerolíneas Argentinas consiguió estirar la conciliación obligatoria. La medida se extenderá hasta el 18 de agosto, fecha en la que los pilotos podrán resolver nuevas medidas de fuerza en caso que no encuentren respuestas a sus reclamos.
Cabe recordar que APLA no solo demandó una mejora salarial, sino también una eliminación del decreto que modificó los regímenes de descanso y trabajo, como así también del pago de horas y beneficios laborales propios del rubro.
