Aerolíneas Argentinas y un conflicto mecánico que amenaza los vuelos

aerolíneas argentinas.jpg Se complica el frente gremial de Aerolíneas Argentinas.

APTA, Aerolíneas Argentinas y el Gobierno nacional

A diferencia de otros gremios aeronáuticos, tradicionalmente asociados al peronismo, APTA mantuvo una línea política incluso con tendencia oficialista en el último tiempo. Su secretario general, Ricardo Cirielli, marcó ese rumbo como hombre cercano al PRO asociado a Patricia Bullrich.

El crecimiento del conflicto podría complicar una de las pocas líneas gremiales que “bancan” el modelo de Javier Milei para Aerolíneas Argentinas.

Bajo su comando, APTA no se había unido en el reclamo que el resto de los gremios aeronáuticos sostenían contra la dirección de la empresa. No obstante, el esquivo diálogo con Lombardo desató el enojo aún en un sector que mantiene cierta sintonía con el Gobierno nacional.

De esa manera, un eventual quiebre con APTA podría dejar a la dirección de Aerolíneas Argentinas en una situación sumamente incómoda, con reclamos crecientes entre todos los actores que hacen posible los vuelos. Con ello, se pondrían en riesgo la continuidad de las operaciones, que por ahora se mantienen a fuerza de conciliaciones obligatorias y otras medidas empujadas por el Gobierno nacional.

Más novedades podría llegar el próximo jueves 14 de agosto, cuando Cirelli se presente un evento gremial en la sede de APTA. El encuentro fue titulado “Historia, Unidad y Compromiso para Enfrentar los Nuevos Desafíos” y promete plantar el debate entre los técnicos para determinar las medidas a seguir.

avion-aerolineas-argentinas. Aerolíneas Argentinas y la continuidad de sus vuelos.

Más conciliación para pilotos

Mientras tanto, en la vereda de APLA, Aerolíneas Argentinas consiguió estirar la conciliación obligatoria. La medida se extenderá hasta el 18 de agosto, fecha en la que los pilotos podrán resolver nuevas medidas de fuerza en caso que no encuentren respuestas a sus reclamos.

Cabe recordar que APLA no solo demandó una mejora salarial, sino también una eliminación del decreto que modificó los regímenes de descanso y trabajo, como así también del pago de horas y beneficios laborales propios del rubro.

Más noticias en Urgente24:

Apostar a la transformación: Nueva sociedad entre YPF y Essential Energy

A 4 semanas de la elección en Buenos Aires, cumbre urgente en Casa Rosada por malos augurios

Singapur destronó a Silicon Valley: Lo locura asiática por la inteligencia artificial

Otra vez polémica en River con Franco Mastantuono: Qué dijo Juan Cortese