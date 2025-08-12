Apostar a la transformación: Nueva sociedad entre YPF y Essential Energy

image Después de años sin actividad, la histórica refinería de San Lorenzo se prepara para un cambio radical.

Por otro lado, Puccini aseguró que esta producción "reposiciona a Santa Fe en el sendero de la generación de energía y la plantea como una provincia líder en la producción de biocombustibles. En este caso, con la producción de un elemento que será 100% de exportación, que es altamente demandado en Estados Unidos y en Europa".

El proyecto se formalizó mediante un Memorando de Entendimiento entre YPF y Essential Energy, firma líder en biocombustibles con presencia nacional e internacional. "Esta inversión convierte a Santa Fe en plataforma de innovación energética, generación de divisas y protagonismo federal", señalaron las autoridades.

Una provincia estratégica

La nueva biorrefinería producirá SAF (Sustainable Aviation Fuel) y HVO (Aceite Vegetal Hidrotratado) a partir de aceites vegetales, residuos y grasas animales. Para descarbonizar sus operaciones, la aviación civil global demanda combustibles sostenibles.

Santa Fe, con su capacidad en maíz, soja se convierte en un actor estratégico. El mercado global de SAF y HVO está en plena expansión.

Al respecto, el gobierno provincial e YPF continúan consolidando acciones. Esta inversión se suma al convenio firmado por las concesión de la explotación comercial de las áreas de servicios en la Autopista 01 Rosario - Santa Fe, más el pacto de suministro de combustibles con descuentos y precios preferenciales para toda la flota vehicular la Provincia.

A su vez, el Ministerio de Desarrollo Productivo viene trabajando junto a la Petrolera con la Academia de Proveedores YPF, donde se busca fortalecer la competitividad de las empresas santafesinas que actualmente proveen de insumos y servicios a Vaca Muerta.

En tanto, Santa Fe reafirma su vocación de liderazgo en el desarrollo de la infraestructura energética como motor productivo.

Santa Fe Bio apuntala la producción de Biodiesel donde la Provincia continúa siendo la principal jurisdicción productora del país. Al igual que la harina y el aceite, que la soja tenga otros subproductos con alta demanda mejora el precio del commodity y agrega valor a toda la cadena.

El desarrollo se realizará en dos fases, comenzando en octubre con la adecuación de instalaciones existentes. Se prevé la creación de 1.000 empleos durante la obra y entre 200 y 250 puestos directos una vez operativa. Además, el proyecto se presentará al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), lo que permitirá acelerar su ejecución y consolidar a Santa Fe como polo estratégico de bioenergía.

