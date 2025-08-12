Javier Milei apura el vaciamiento del INTA: "Se ríe del Congreso"

“Este Gobierno viene a entregarle al capital privado las herramientas del Estado. Y el INTA es una de las herramientas más importantes porque construye conocimiento, trabaja solidariamente en el territorio, produce mejoras en el terreno con lo que tiene que ver con la biología, con la genética, y además trabaja con otros organismos del sistema científico", expresó Flavio Vergara, secretario de convenios colectivos de trabajo, del Consejo Directivo de ATE, según publicó el portal Gestión Sindical.

"Este ataque que estamos viendo es un ataque que empieza por acá pero que va por todo el sistema científico”, agregó.

Hace una semana, la Cámara de Diputados rechazó una serie de decretos emitidos por el Gobierno, entre los que estaba el 462/2025, que apuntaba a la desaparición del INTA tal como funciona hasta la actualidad.

No obstante, para redactar el nuevo decreto, la administración libertaria se basó en uno de los puntos del decreto rechazado, que amplía las funciones asignadas al presidente del INTA y lo faculta a de proponer la estructura organizativa del organismo.

En este sentido, el actual responsable máximo del organismo, Nicolás Bronzovich, elaboró un informe en el que impulsó la supresión de la Dirección Nacional de la estructura organizativa del Instituto.

Pero no sólo en el ámbito gremial se quejaron de esta nueva resolución del Gobierno: desde el ámbito parlamentario también expresaron su rechazo.

La diputada peronista Vanesa Siley cuestionó que "Milei viola la prohibición de intervenir el INTA, se ríe del Congreso y de los 'límites' que algunos bloques intentaron introducir a la Ley Bases a cambio de su apoyo".

Asimismo, le pidió al Senado que "haga lo propio y dé fin al avasallamiento de Milei".

1 El Art. 6° de la Ley Bases excluyó al INTA y otros organismos de la autorización al Poder Ejecutivo… pic.twitter.com/W10jjPohx9 — Vanesa Siley (@Vsiley) August 12, 2025

