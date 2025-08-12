Germán Sosa (ESPN) burló a todos con el "segundo Francia"...

image Abiel Osorio, de penal, le dio la victoria agónica a Defensa y Justicia.

Germán Sosa (ESPN) se pasó de Nene Scaloneta

Este lunes 11 de agosto, Deportivo Riestra visitó el Norberto Tito Tomaghello de Defensa y Justicia, por el partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025.

Osorio anotó sobre el final para inclinar la balanza a favor del dueño de casa. Sin embargo, hubo un momento del encuentro que no pasó desapercibido y que fue advertido por los tuiteros...

Germán Sosa, relator del partido para ESPN, dejó una frase digna de lo que los cibernautas llaman 'Nene Scaloneta', término surgido tras la conquista del Mundial de Qatar 2022 para referirse a los fanáticos de la Selección Argentina.

Embed Despues del programa de ayer lo contrataron a Monadeo en ESPN pic.twitter.com/EijPHKV0gY — gordito (ex)mercenario (@notluisdelpi) August 11, 2025

Sin embargo, la frase, si bien hace referencia a la tercera estrella mundial que la Albiceleste obtuvo ante Francia en diciembre de 2022, tiene un contexto y una explicación.

Resulta que el comentarista que acompañaba a Sosa en las cabinas de transmisión del Tomaghello es Juan Pablo Francia, conductor en la cadena de las letras rojas.

Entonces, el "segundo Francia" de Germán Sosa, no hace referencia estrictamente a la cargada contra les blues, sino, a darle pie al comentario del periodista.

No obstante, se impuso la moda de narradores de partidos de fútbol que utilizan vocabulario de las redes sociales y de streamers durante las transmisiones oficiales. El caso más centelleante es Hernán Feler, de TyC Sports.

Embed - ¿LOS RELATORES SON TODOS NENAZOS? El análisis de Lucas González Diez en #NoTratesDeEntenderla con @Cardi @lacastream ¿LOS RELATORES SON TODOS NENAZOS? El análisis de Lucas González Diez en #NoTratesDeEntenderla con @Cardi sonido original - lacastream

