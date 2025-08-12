Este lunes (11/8), Defensa y Justicia venció a Deportivo Riestra 1 a 0 por la cuarta fecha del Torneo Clausura. El gol lo anotó Abiel Osorio de penal a los 93 minutos del encuentro, y cinco minutos después el delantero ex Vélez fue expulsado por doble amarilla. Germán Sosa, de ESPN, se llevó algunos flashes.
PLOT-TWIST
Germán Sosa (ESPN) burló a todos con el "segundo Francia"...
El relator de la cadena ESPN, Germán Sosa, se puso casi en modo 'Nene Scaloneta' al relatar Defensa y Justicia vs. Deportivo Riestra. Hay un giro en la trama.
El Halcón batalló pero terminó bajando al Malevo en la carrera por ingresar a la Copa Sudamericana 2026. Se trató de un duelo interzonal porque Defensa pertenece a la Zona A y Riestra, a la B.
Si el blanquinegro lograba imponerse como visitante ante Defensa y Justicia, hubiera alcanzado los 33 puntos y así haber desplazado a Independiente en la carrera por ingresar a la Sudamericana del próximo año.
Eso no sucedió, pero no quita que lo que viene haciendo el equipo de Gustavo Benítez es más que bueno y que, si continúa por este camino, que no sorprenda que más temprano que tarde Riestra participe de una competencia internacional.
Los de Varela se estacionaron en el decimosexto puesto de la Tabla Anual, pero es poco imaginable que terminen clasificando a copas internacionales por la lejanía con el Rojo de Avellaneda y por la irregularidad que vienen aquejando en este 2025.
Germán Sosa (ESPN) se pasó de Nene Scaloneta
Este lunes 11 de agosto, Deportivo Riestra visitó el Norberto Tito Tomaghello de Defensa y Justicia, por el partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025.
Osorio anotó sobre el final para inclinar la balanza a favor del dueño de casa. Sin embargo, hubo un momento del encuentro que no pasó desapercibido y que fue advertido por los tuiteros...
Germán Sosa, relator del partido para ESPN, dejó una frase digna de lo que los cibernautas llaman 'Nene Scaloneta', término surgido tras la conquista del Mundial de Qatar 2022 para referirse a los fanáticos de la Selección Argentina.
Sin embargo, la frase, si bien hace referencia a la tercera estrella mundial que la Albiceleste obtuvo ante Francia en diciembre de 2022, tiene un contexto y una explicación.
Resulta que el comentarista que acompañaba a Sosa en las cabinas de transmisión del Tomaghello es Juan Pablo Francia, conductor en la cadena de las letras rojas.
Entonces, el "segundo Francia" de Germán Sosa, no hace referencia estrictamente a la cargada contra les blues, sino, a darle pie al comentario del periodista.
No obstante, se impuso la moda de narradores de partidos de fútbol que utilizan vocabulario de las redes sociales y de streamers durante las transmisiones oficiales. El caso más centelleante es Hernán Feler, de TyC Sports.
