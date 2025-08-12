Arturo Vidal no levanta cabeza, otro escándalo y espera un duro castigo

ARTUROVIDALNOLEVANTACABEZAOTROESCANDALOYESPERAUNDUROCASTIGOFOTO3 Arturo Vidal protagonizó un nuevo escándalo en Chile tras insultar a un árbitro luego del partido Everton y Colo-Colo, podría recibir un duro castigo.

El polémico comportamiento de Arturo Vidal en Chile

En Chile se recuerdan algunos episodios que marcaron su carrera. Por ejemplo, en plena Copa América de Chile 2015, Vidal chocó con su Ferrari de madrugada mientras volvía de un casino de Santiago, y en el test de alcoholemia dio positivo. Unos años antes había sido separado por Claudio Borghi por haber llegado a la concentración en malas condiciones.

Un largo historial de escándalos

Sin embargo, Arturo Vidal tiene un largo historial de escándalos. En 2016, la revista alemana Bild reveló que en plena carrera hacia el que pudo haber sido un nuevo mundial para Chile, Vidal protagonizó incidente después de un partido de liga en el que el Bayern venció por 4-0 al Mainz. Tras ese encuentro, el chileno festejó el Volkfest, un evento similar al Oktoberfest, en el salón VIP de Crown's Club.

El jugador trasandino que estaba junto a su hermano Sandrino y un grupo de amigos en el VIP cuando comenzaron a insultarse con otro grupo. “Se encararon con los guardias, se tiraron vasos e incluso voló una botella de vodka que cayó en la cabeza de otra persona”, reveló un espectador que estuvo aquella noche.

Oliver Reif, CEO de la discoteca nocturna, no negó el conflicto que se generó en su local, sin embargo, confirmó que “el ataque con la botella no provino del grupo de Vidal”. Por aquel entonces, Chile había perdido los partidos ante Paraguay y Bolivia en la doble fecha FIFA, complicando sus posibilidades de clasificación al Mundial de Rusia 2018, las cuales se terminaron con la goleada de Brasil en la última jornada.

En 2007, tras caer en las semifinales del Mundial Sub-20 de Canadá ante Argentina, varios jugadores chilenos, con Vidal entre ellos, se trenzaron en una pelea con la policía. Los futbolistas terminaron detenidos y fueron conducidos esposados al cuartel. Arturo Vidal acusó a los agentes de haberlos insultado con expresiones racistas y de usar fuerza excesiva contra ellos.

En noviembre de 2011, antes de un partido contra Uruguay, Jorge Valdivia decidió celebrar el bautismo de su hijo menor. A la fiesta asistieron sus compañeros Arturo Vidal, Carlos Carmona, Jean Beausejour, Gonzalo Jara y el entonces técnico Claudio Borghi, quien se retiró temprano.

Tras su salida, la fiesta siguió y los jugadores citados llegaron tarde a la concentración y, como lo describió el propio seleccionador, en un “estado no adecuado”, viniendo a decir que estaban ebrios. Los jugadores fueron suspendidos por 10 partidos; una vez cumplida la mitad del castigo, fueron indultados.

En julio de 2013, la modelo colombiana Mónica Jiménez grabó un video de un chat con Arturo Vidal y el ex sevillista Gary Medel. En las imágenes ambos aparecen borrachos, con el agravante de que estaban concentrados con Chile de cara a sendos partidos frente a Paraguay y Bolivia.

En octubre de 2013, en medio de la euforia por la clasificación de Chile para el Mundial de Brasil-2014, Vidal perdió el vuelo en el que debía regresar a Italia y Antonio Conte, el entonces técnico del Juventus, lo dejó en el banco de suplentes por tres partidos y el club le impuso una multa.

Arturo Vidal fue sancionado por la Juve de tras protagonizar una acto de indisciplina antes del partido contra la Roma (noviembre de 2014). El “pit bull” se fue a una discoteca, donde estuvo de juerga hasta las 5.30 horas de la mañana. Además, tuvo un altercado con otro cliente del local, que fue filmado.

También merece la pena recuperar el vídeo, éste sin polémica de por medio, de la fiesta de campeones de Liga de la Juventus, con Álvaro Morata, Roberto Pereyra y Martín Cáceres llevando la voz cantante.

