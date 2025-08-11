Semana de Copa Libertadores y Sudamericana: el fixture de los equipos argentinos

Libertad vs. River será este jueves 14/08 a las 21.30.

Racing va por el salto ante Peñarol en Uruguay

Tras el empate con Boca, Racing ya hizo las valijas para viajar a Uruguay. Allí jugará ante Peñarol. Para el equipo de Gustavo Costas es un verdadero desafío esta Copa Libertadores. Luego de ganar la Copa Sudamericana con solidez y jerarquía, la Libertadores es el paso que quiere dar para consolidarse como un equipo que, todavía, está para seguir logrando grandes hazañas.

Peñarol vs. Racing va este martes 12/08 a las 21.30.

Estudiantes va contra el Cerro Porteño de Diego Martínez

El Pincha trata de seguir creciendo futbolísticamente en medio de los vaivenes emocionales de su institución, con la tensa relación entre su entrenador, Eduardo Domínguez, y la dirigencia.

image Martínez, entrenador de Cerro @CCP1912oficial

Tendrá que enfrentar al líder del torneo paraguayo. Cerro Porteño, dirigido por el ex DT de Boca Diego Martínez, todavía no perdió en lo que va del campeonato guaraní, marcha primero y además viene de dar vuelta el superclásico ante Olimpia, su eterno rival.

Cerro Porteño vs. Estudiantes se juega este miércoles 13/08 a las 19.

Vélez quiere dar el batacazo ante Fortaleza

El conjunto de Guillermo Barros Schelotto visita al conjunto brasileño con el anhelo de dar la sorpresa. Un equipo joven pero ambicioso, Vélez afronta uno de los cotejos más desafiantes de su 2025.

Fortaleza vs. Vélez se juega este martes 12/08 a las 19.

En Copa Sudamericana, Huracán sabe que puede llegar lejos

El elenco de Frank Darío Kudelka juega contra Once Caldas, en Colombia. El Globo hizo una muy buena fase de grupos, en un semestre que también lo tuvo como subcampeón del Torneo Apertura.

Es uno de los candidatos de la Sudamericana y buscará traerse un resultado ambicioso de tierras colombianas, pero deberá corregir su rendimiento irregular de este segundo semestre.

Once Caldas vs. Huracán va este martes 12/08 a las 19.

Independiente quiere y puede más

Julio Vaccari y sus futbolistas están a la caza de ese buen funcionamiento conseguido en la primera parte del año, pero que por ahora está mermado.

Lo positivo para Independiente es el buen partido que hicieron ante River, en donde merecieron la victoria y fueron más que el Millonario. Ahora le toca superar a Universidad de Chile en tierras trasandinas.

2025_08_250809731-scaled Independiente vs. River FOTO: JUAN FOGLIA /NA.

La U. de Chile vs. Independiente va este miércoles 13/08 a las 21.30.

Un Godoy Cruz golpeado y con nuevo DT visita a Atlético Mineiro

El presente del Tomba es malo. Los magros resultados eyectaron a Esteban Solari del cargo de entrenador, y la institución mendocina ya le encontró reemplazante: Walter Ribonetto.

El DT tendrá la dura tarea no solo de torcer el rumbo de Godoy Cruz sino de jugar ante Atlético Mineiro. El primer semestre del Tomba fue curioso: su flojo andar en el torneo local no se condijo con su performance en la Copa Sudamericana, donde terminó primero en su grupo.

Atlético Mineiro vs. Godoy Cruz va este jueves 14/08 a las 19.

Central Córdoba y Lanús son el partido argentino de los octavos de final de Sudamericana

Ferroviario y Granate serán el atractivo nacional en los 8avos de la competencia. El equipo de Omar De Felippe cayó increíblemente a la Sudamericana, a pesar de haber hecho una excelente fase de grupos en la Copa Libertadores (había accedido tras coronarse con la Copa Argentina).

Sin embargo, a pesar de acumular los mismos puntos que sus otros dos rivales, Flamengo y LDU, quedó marginado al tercer puesto por diferencia de gol. Dado que clasifican los dos primeros, por reglamento Central Córdoba "bajó" a jugar la Sudamericana.

Central Córdoba vs. Lanús se juega este jueves 14/08 a las 21.30.

+ de Golazo24