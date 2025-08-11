Tras el largo parón, que tuvo en el medio el Mundial de Clubes, el mercado de pases de invierno y la reanudación del torneo local, vuelve la acción en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. El continente se prepara para vivir los octavos de final, en donde habrá una fuerte presencia de equipos argentinos.
AGENDA
Semana de Copa Libertadores y Sudamericana: el fixture de los equipos argentinos
River, Racing, Estudiantes, Vélez, Independiente, Godoy Cruz y Lanús tendrán acción esta semana, en los 8avos de final de la Copa Libertadores y Sudamericana.
Los focos principales estarán puestos, sin duda, en los partidos por Copa Libertadores que enfrentarán River y Racing. El Millonario y la Academia son dos claros candidatos a llegar lejos en el certamen, y terminaron en buena forma en sus respectivos grupos; ocupando el primer puesto y lejos del resto de sus competidores.
Sin embargo, en la Copa Sudamericana también habrá una buena representación argentina, con representantes que también se disputan la chapa de candidatos. Además, con el condimento que mayor aroma nacional destila que será el duelo de Central Córdoba ante Lanús.
River visita a Libertad, sin Pezzella, sin Salas ni Driussi para Copa Libertadores
El equipo de Marcelo Gallardo viaja a Paraguay para enfrentar un partido durísimo. No tanto por el rival, que sin duda se hará fuerte de local en Asunción, sino porque River tendrá que enfrentar a sus propios problemas.
Ya ni siquiera se trata de lo futbolístico, aspecto que quedó fuertemente en el debe en el cotejo ante Independiente, sino por las lesiones que cuenta en su plantel. La reciente rotura de ligamentos de Germán Pezzella se suma a la lesión de rodilla de Maximiliano Salas y a un Sebastián Driussi que aun no se termina de recuperar del esguince sufrido en el Mundial de Clubes.
Libertad vs. River será este jueves 14/08 a las 21.30.
Racing va por el salto ante Peñarol en Uruguay
Tras el empate con Boca, Racing ya hizo las valijas para viajar a Uruguay. Allí jugará ante Peñarol. Para el equipo de Gustavo Costas es un verdadero desafío esta Copa Libertadores. Luego de ganar la Copa Sudamericana con solidez y jerarquía, la Libertadores es el paso que quiere dar para consolidarse como un equipo que, todavía, está para seguir logrando grandes hazañas.
Peñarol vs. Racing va este martes 12/08 a las 21.30.
Estudiantes va contra el Cerro Porteño de Diego Martínez
El Pincha trata de seguir creciendo futbolísticamente en medio de los vaivenes emocionales de su institución, con la tensa relación entre su entrenador, Eduardo Domínguez, y la dirigencia.
Tendrá que enfrentar al líder del torneo paraguayo. Cerro Porteño, dirigido por el ex DT de Boca Diego Martínez, todavía no perdió en lo que va del campeonato guaraní, marcha primero y además viene de dar vuelta el superclásico ante Olimpia, su eterno rival.
Cerro Porteño vs. Estudiantes se juega este miércoles 13/08 a las 19.
Vélez quiere dar el batacazo ante Fortaleza
El conjunto de Guillermo Barros Schelotto visita al conjunto brasileño con el anhelo de dar la sorpresa. Un equipo joven pero ambicioso, Vélez afronta uno de los cotejos más desafiantes de su 2025.
Fortaleza vs. Vélez se juega este martes 12/08 a las 19.
En Copa Sudamericana, Huracán sabe que puede llegar lejos
El elenco de Frank Darío Kudelka juega contra Once Caldas, en Colombia. El Globo hizo una muy buena fase de grupos, en un semestre que también lo tuvo como subcampeón del Torneo Apertura.
Es uno de los candidatos de la Sudamericana y buscará traerse un resultado ambicioso de tierras colombianas, pero deberá corregir su rendimiento irregular de este segundo semestre.
Once Caldas vs. Huracán va este martes 12/08 a las 19.
Independiente quiere y puede más
Julio Vaccari y sus futbolistas están a la caza de ese buen funcionamiento conseguido en la primera parte del año, pero que por ahora está mermado.
Lo positivo para Independiente es el buen partido que hicieron ante River, en donde merecieron la victoria y fueron más que el Millonario. Ahora le toca superar a Universidad de Chile en tierras trasandinas.
La U. de Chile vs. Independiente va este miércoles 13/08 a las 21.30.
Un Godoy Cruz golpeado y con nuevo DT visita a Atlético Mineiro
El presente del Tomba es malo. Los magros resultados eyectaron a Esteban Solari del cargo de entrenador, y la institución mendocina ya le encontró reemplazante: Walter Ribonetto.
El DT tendrá la dura tarea no solo de torcer el rumbo de Godoy Cruz sino de jugar ante Atlético Mineiro. El primer semestre del Tomba fue curioso: su flojo andar en el torneo local no se condijo con su performance en la Copa Sudamericana, donde terminó primero en su grupo.
Atlético Mineiro vs. Godoy Cruz va este jueves 14/08 a las 19.
Central Córdoba y Lanús son el partido argentino de los octavos de final de Sudamericana
Ferroviario y Granate serán el atractivo nacional en los 8avos de la competencia. El equipo de Omar De Felippe cayó increíblemente a la Sudamericana, a pesar de haber hecho una excelente fase de grupos en la Copa Libertadores (había accedido tras coronarse con la Copa Argentina).
Sin embargo, a pesar de acumular los mismos puntos que sus otros dos rivales, Flamengo y LDU, quedó marginado al tercer puesto por diferencia de gol. Dado que clasifican los dos primeros, por reglamento Central Córdoba "bajó" a jugar la Sudamericana.
Central Córdoba vs. Lanús se juega este jueves 14/08 a las 21.30.