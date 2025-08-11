La "nave alien" resultó ser un cometa enano: Hubble destruye el mito del 3I/ATLAS

La realidad siempre es más aburrida (pero más creíble)

Este papelón científico nos deja varias lecciones. Primero, que las mediciones apresuradas pueden generar expectativas desmedidas y alimentar teorías conspirativas innecesarias. Segundo, que un núcleo más pequeño encaja mucho mejor con lo que sabemos sobre objetos interestelares como 2I/Borisov y 1I/Oumuamua.

image

Ahora, con el James Webb apuntando hacia este turista cósmico, esperamos obtener datos aún más precisos. Mientras tanto, podemos estar tranquilos: no hay naves extraterrestres merodeando por acá. Solo rocas espaciales haciendo exactamente lo que tienen que hacer según las leyes de la física. A veces la ciencia es así de decepcionante para los amantes de lo extraordinario.

-------------------------------------------------------------------

Otras noticias en Urgente24:

La miniserie de 8 capítulos que te atrapa de principio a fi

Ni Chile ni Iguazú: El destino para hacer compras con precios regalados

Vaca Muerta pasó de un récord histórico de actividad a 2 meses consecutivos de caídas

Con Garbarino "en veremos", otra cadena de electrodomésticos cerró todos sus locales

La polémica frase de Guillermo Francella sobre el cine que generó debate en las redes