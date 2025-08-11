3 síntomas nocturnos de la menopausia de los que nunca te han hablado

insomnio dormir sueño karlyukav.jpg

Problemas de sueño

A menudo, los problemas de sueño son asociados con el estrés, pero más allá de que a las personas les cueste más dormir cuando están estresadas, hay algunas condiciones que pueden afectar la calidad del sueño, incluida la menopausia.

De hecho, la mala calidad del sueño, las dificultades para dormirse y las alteraciones del sueño son cambios sumamente comunes durante esta fase de la vida.

"Hasta el 70% de las mujeres reportan problemas de sueño durante la menopausia, según un estudio publicado en Menopause", reseña la Universidad de Harvard. Los sofocos podrían estar detrás de ello.

"Los sofocos pueden despertarte en mitad de la noche, pero tu sueño también puede verse interrumpido por los bajos niveles de estrógeno", dice la Dra. Deborah Gomez Kwolek, profesora adjunta de medicina en la Facultad de Medicina de Harvard y médica asociada en la Clínica de Menopausia del Hospital Brigham and Women's.

Síndrome de las piernas inquietas

El síndrome de piernas inquietas, también conocido como síndrome de Willis-Ekbom, suele provocar un impulso irresistible de mover las piernas, especialmente, cuando se está acostado.

Este síndrome se ha relacionado con deficiencia de hierro, enfermedades crónicas, algunos medicamentos, embarazo y más. Pero lo que muchos no saben es que también puede ser un síntoma de alerta de la menopausia.

"El síndrome de piernas inquietas es dos veces más común en mujeres que en hombres y es más probable experimentarlo durante la perimenopausia o después de la menopausia", señala The Better Menopause.

Y agregan: "En algunos casos, la fluctuación de los niveles de estrógeno puede contribuir al síndrome de piernas inquietas durante la transición a la menopausia".

