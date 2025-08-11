La menopausia supone el final de la menstruación. Esta etapa de la vida de las mujeres se caracteriza por la presencia de diversos síntomas que van, desde los períodos menstruales irregulares hasta los populares sofocos. Sin embargo, muchos no saben que la menopausia también puede provocar síntomas nocturnos.
OJO
3 síntomas nocturnos de la menopausia de los que nunca te han hablado
Muchas mujeres se sorprenden al saber que estos síntomas nocturnos pueden ser por menopausia o perimenopausia.
De hecho, los síntomas nocturnos de la menopausia pueden comenzar mucho antes, en la perimenopausia. De acuerdo con expertos, es posible que algunas mujeres experimenten los siguientes síntomas en la noche, bien sea durante la perimenopausia o la menopausia:
Sudores nocturnos
Los sudores nocturnos pueden comenzar desde la perimenopausia y se relacionan con los sofocos, una sensación incómoda de calor.
Australian Menopause Centre indica que los síntomas de los sudores nocturnos son los mismos que los de los sofocos, "solo que ocurren por la noche y durante el sueño, e implican sudoración excesiva".
Los sudores nocturnos son muy frecuentes en la menopausia. "Existe evidencia de que más del 70% de las mujeres menopáusicas experimentan este síntoma. A menudo, puede ocurrir varias veces durante la noche, lo que causa interrupciones del sueño y molestias".
Problemas de sueño
A menudo, los problemas de sueño son asociados con el estrés, pero más allá de que a las personas les cueste más dormir cuando están estresadas, hay algunas condiciones que pueden afectar la calidad del sueño, incluida la menopausia.
De hecho, la mala calidad del sueño, las dificultades para dormirse y las alteraciones del sueño son cambios sumamente comunes durante esta fase de la vida.
"Hasta el 70% de las mujeres reportan problemas de sueño durante la menopausia, según un estudio publicado en Menopause", reseña la Universidad de Harvard. Los sofocos podrían estar detrás de ello.
"Los sofocos pueden despertarte en mitad de la noche, pero tu sueño también puede verse interrumpido por los bajos niveles de estrógeno", dice la Dra. Deborah Gomez Kwolek, profesora adjunta de medicina en la Facultad de Medicina de Harvard y médica asociada en la Clínica de Menopausia del Hospital Brigham and Women's.
Síndrome de las piernas inquietas
El síndrome de piernas inquietas, también conocido como síndrome de Willis-Ekbom, suele provocar un impulso irresistible de mover las piernas, especialmente, cuando se está acostado.
Este síndrome se ha relacionado con deficiencia de hierro, enfermedades crónicas, algunos medicamentos, embarazo y más. Pero lo que muchos no saben es que también puede ser un síntoma de alerta de la menopausia.
"El síndrome de piernas inquietas es dos veces más común en mujeres que en hombres y es más probable experimentarlo durante la perimenopausia o después de la menopausia", señala The Better Menopause.
Y agregan: "En algunos casos, la fluctuación de los niveles de estrógeno puede contribuir al síndrome de piernas inquietas durante la transición a la menopausia".
-----------
Más noticias en Urgente24
Ideas para contrarrestar el sedentarismo y moverte más sin ir al gimnasio
Para la Asociación Americana del Corazón no todos los alimentos ultraprocesados son 'malos'
Expertos en palta (aguacate) revelan cómo saber si está madura
Cuál es el alimento que podría reducir el riesgo de 6 tipos de cáncer, según estudio
El litio es la nueva clave contra el Alzheimer: ¿Qué descubrieron los científicos?