Ideas para contrarrestar el sedentarismo y moverte más sin ir al gimnasio

Antes de conocerlas, es importante destacar que, estudios han comprado que actividades físicas simples también pueden ser muy beneficiosas para la salud.

Ahora bien, CNN ha consultado con algunos expertos sobre cómo incorporar más movimiento al día sin ir al gimnasio.

Los expertos son: Dana Santas, especialista certificada en fuerza y acondicionamiento conocida como "Mobility Maker", y Nicholas Rolnick, fisioterapeuta de Nueva York.

Formas de hacer ejercicio a lo largo del día

Aquí algunas formas de contrarrestar el sedentarismo y moverte más a lo largo del día, recomendadas por estos expertos:

1. Haz sentadillas mientras se calienta la comida, por ejemplo, puedes hacer una sentadilla cada 8 segundos y luego, en un par de semanas, cada 4 segundos.

2. Aumenta tus pasos diarios cuando hagas recados, estacionando el auto lo más lejos posible de las tiendas.

3. Todavía mejor, en lugar de conducir, camina o anda en bicicleta a hacer recados cercanos y lleva una mochila con cosas para aumentar la carga de trabajo.

4. En vez de usar el ascensor, sube las escaleras, puede ser bueno para tu colesterol, triglicéridos, fuerza y glucosa. Puedes maximizar los beneficios saltándote uno o dos escalones.

5. No te quedes sentado cuando estés hablando por teléfono, camina alrededor de la manzana.

6. Mantente activo mientras miras tu programa favorito, por ejemplo, levantando pesas o con sentadillas.

7 Prueba trabajar en un escritorio de pie, esto involucra más músculos que estar sentados, de igual forma, recuerda que debes hacer pequeñas interrupciones para moverte.

8. Siempre que sea posible, planifica reuniones de trabajo al aire libre para evitar estar mucho tiempo sentado.

9. Utiliza una cinta de correr de escritorio o una plataforma para caminar durante su jornada laboral.

10. Haz elevaciones de pantorrillas o sentadillas mientras te cepillas los dientes.

11. Lleva la compra al coche en lugar de usar un carrito.

12. Si eres de los que sale a caminar, aumenta el ritmo de caminata.

13. Haz tus tareas más rápido para aumentar la exigencia de brazos y piernas.

14. Procura caminar de cinco a diez minutos cada hora, programar un cronómetro puede ayudarte a lograrlo.

