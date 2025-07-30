Colonos israelíes asesinan a palestino de "No Other Land" (ganadora del Oscar)

Sin embargo, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) declararon que un civil armado disparó contra quienes lanzaban piedras, y añadieron que está detenido por la muerte de una persona, aunque no detallaron que la víctima se trataba de un palestino.

No obstante, el grupo israelí de derechos humanos B'Tselem desmintió ello y, de hecho, divulgó imágenes de Yinon Levi, el colono israelí, abriendo fuego contra Hathaleen durante el enfrentamiento en la aldea. La misma ONG junto con Physicians for Human Rights Israel, ambas israelíes, concluyeron esta semana que Israel está cometiendo genocidio en Gaza y en Cisjordania Ocupada.

image El posteo de unos de los protagonistas del documental No Other Land comentando el asesinato del activista palestino que participó en el rodaje. | GENTILEZA CAPTURA

A pesar de las imágenes y de las sanciones impuestas hace un tiempo a dicho colono israelí por parte de la Unión Europea y Canadá —tras la filtración de otros videos en los que se lo ve participar en ataques contra la comunidad palestina—, el hombre no está en la cárcel y sólo permanece bajo arresto domiciliario.

Este martes, el gobierno de Francia salió a repudiar el vil asesinato del activista palestino y colaborador de 'No Other Land'. "Francia condena este asesinato con la mayor firmeza y toda la violencia deliberada perpetrada por colonos extremistas contra la población palestina que prolifera en Cisjordania", afirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores, pidiendo al gobierno israelí que exija responsabilidades al asesino de Hathaleen.

"Nuestro genocidio": duro informe de dos ONG´S de Israel

El informe publicado por la organización israelí de derechos humanos B’Tselem, con el título Our Genocide (Nuestro genocidio), investiga las acciones de Israel en Gaza desde el 7 de octubre, junto con declaraciones de responsables políticos y militares israelíes, así como el contexto general del sistema israelí de apartheid en Cisjordania, que incluye la marginación, deshumanización, tortura u el bloque humanitario a la comunidad palestina.

El informe de B’Tselem analiza patrones de destrucción y aniquilación cada vez más extendidos en la Cisjordania ocupada, incluidos traslados forzosos, lo que ha hecho sonar la alarma de que Israel está “reproduciendo en Cisjordania —aunque en menor escala— algunos de los patrones observados en Gaza”.

En dicho informe hay un análisis médico-jurídico publicado por Physicians for Human Rights Israel, que documenta la destrucción deliberada por parte de Israel del sistema de salud en la Franja de Gaza, así como de otros sistemas esenciales para la supervivencia de la población civil palestina: bloqueos a la asistencia médica, restricciones arbitrarias y generalizadas de evacuaciones médicas de personas palestinas gravemente heridas o enfermas fuera de la Franja de Gaza, y detenciones, tortura y homicidios de personal sanitario.

Por tanto, B'Tselem y Médicos por los Derechos Humanos de Israel aseguran que el gobierno de Benjamin Netanyahu está llevando a cabo "acciones coordinadas y deliberadas para destruir la sociedad palestina en la Franja de Gaza".

image Gaza y Cisjordania, dos territorios palestinos que formaban parte del Mandato Palestino, fueron capturados por Israel durante la Guerra de los Seis Días en 1967. | FOTO DE FRANJA DE GAZA

En ese sentido, las ONG'S israelíes ponen en evidencia que la población civil de la Franja de Gaza sufre en carne propia los estragos del terrorismo y del asedio de Israel que, amparándose en una supuesta legítima defensa, está infringiendo los convenios internacionales al bloquear la entrada de comida y al atacar campos de refugiados y templos de otros credos —como la Iglesia Sagrada Familia—, impartiendo dolor y hambre: mientras los yihadistas se esconden en los túneles de Hamás, los palestinos de bien mueren a cielo abierto.

Es que las crudas imágenes del dolor de las madres gazatíes sosteniendo a sus hijos desnutridos, o de los reporteros escuálidos, están impactando a la propia comunidad judía no fundamentalista y conmueven a los liderazgos mundiales, tal como al propio presidente estadounidense Donald Trump. De hecho, organizaciones de Derechos Humanos de Israel que repudian el accionar desmedido de su propio gobierno y lo catalogan como un "genocidio".

“B’Tselem y Physicians for Human Rights Israel se convierten en las primeras organizaciones israelíes en decirlo alto y claro, basándose en una meticulosa labor de documentación e investigación: Israel está cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino en Gaza. Se trata de otro avance histórico en los esfuerzos de la comunidad de derechos humanos para exigir a las autoridades israelíes que respondan de sus crímenes contra la población palestina", afirma Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

Sus conclusiones deben ser atendidas por la comunidad internacional y traducirse en medidas para detener el genocidio de Israel contra la población palestina de Gaza, poner fin a su ocupación ilegal de territorio palestino y desarticular su sistema de apartheid Sus conclusiones deben ser atendidas por la comunidad internacional y traducirse en medidas para detener el genocidio de Israel contra la población palestina de Gaza, poner fin a su ocupación ilegal de territorio palestino y desarticular su sistema de apartheid

"El informe de B’Tselem se basa en el ingente trabajo realizado durante décadas para documentar los crímenes de derecho internacional cometidos por Israel y demostrar el manto de impunidad que ha permitido a las autoridades israelíes eludir la rendición de cuentas. Las conclusiones del informe sobre la Cisjordania ocupada, incluida la campaña de traslados forzosos emprendida por Israel, son especialmente condenatorias e ilustran la importancia de compaginar el llamamiento a Israel para que ponga fin al genocidio con la exigencia clara de que acabe con su ocupación ilegal de territorio palestino y desarticule su sistema de apartheid”, señala la ejecutiva de Amnistía.

“El informe de Physicians for Human Rights Israel documenta exhaustivamente la destrucción sistemática y deliberada del sistema de salud en Gaza por parte de Israel. Analizando en conjunto los ataques al sistema de asistencia médica y al personal sanitario, su espeluznante examen expone con claridad que los daños y la destrucción del sistema de salud en Gaza no son simplemente daños colaterales de la guerra sino que forman parte de una política deliberada y calculada de destrucción de vidas palestinas en Gaza, lo que constituye un genocidio”, agrega.

“La publicación de estos informes coincide con el inicio de la Conferencia de la ONU sobre Palestina en Nueva York. Sus conclusiones inequívocas se suman al llamamiento ineludible a los Estados participantes para que reconozcan los actos de Israel contra la población palestina de Gaza como lo que son: un genocidio. Los Estados conocen sus obligaciones, y no hay más tiempo para debates efectistas: deben adoptar medidas urgentes y eficaces para poner fin a la impunidad de Israel por sus violaciones de derechos humanos contra el pueblo palestino y detener su genocidio, apartheid y ocupación ilegal. La población palestina ya ha sufrido daños irreversibles y necesitará varias generaciones para recuperarse de los horrores sufridos. Los Estados no deben dejar pasar otra oportunidad para cambiar de rumbo, restablecer la fe en el derecho internacional y permitir que la población palestina comience su proceso de recuperación”, explica la secretaria general de Amnistía Internacional.

