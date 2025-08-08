En los últimos días, los investigadores confirmaron que los restos pertenecen a Diego Fernández Lima, un joven desaparecido en 1984 y que consiguieron datos claves para esclarecer el hecho.
CASO DIEGO FERNÁNDEZ LIMA
Muerto en Coghlan: Siguen la pista de ex compañero de estudios (Cristian Graf)
Coghlan convulsionado por la muerte de, Diego Fernández Lima. Las pistas llevan a excompañero de estudios.
Uno de los posibles implicados es Norberto Cristian Graf quien conoció a la víctima en vida y residió en la vivienda donde se descubrieron los restos enterrados.
El Equipo Argentino de Antropología Forense determinó que los restos tenían signos de lesiones compatibles con una “muerte violenta”. Por el otro, se dio conocer el nombre del sospechoso que podría tener relación con la muerte de Diego.
Su nombre fue aportado por un testigo que se presentó en la fiscalía del caso, a cargo del fiscal Martín López Perrando.
De acuerdo con la descripción que publica el medio Infobae, Graf tuvo contacto con el caso, apenas aparecieron los restos del joven, allí se paralizó la obra con cintas de seguridad limitando el hallazgo. En el medio de la conmoción del barrio apareció Graf. El hombre comenzó a hablar con los obreros, sobre lo que había pasado.
Testigos de lo ocurrido describieron que habló de distintas hipótesis del posible origen de los huesos en el patio de su casa.
En total, dio tres posibles teorías que, no implicaban sospecha en los trabajadores que lo escuchaban. El hallazgo ocurrió después de que los obreros hicieran unos trabajos de perfilamiento en la medianera. Fue al remover tierra de la propiedad contigua cuando se arrastraron los huesos hasta el predio donde vivió Ceratti.
El medio porteño agrega que Graf está registrado en ARCA en los rubros de gestión de oficinas, empleado de una conocida multinacional.
Su dirección fiscal es, la casa de la avenida Congreso donde vivió en su juventud (hoy tiene 58 años) y donde se hallaron los huesos de Diego.
Ambos eran compañeros desde preescolar e iban al mismo curso en la Escuela Nacional de Educación Técnica (ENET) N° 36, al momento en el que la víctima desapareció sin dejar rastros. El sospechoso tampoco declaró ante el fiscal.
Más noticias en Urgente24
Expertos en palta (aguacate) revelan cómo saber si está madura
Cuál es el alimento que podría reducir el riesgo de 6 tipos de cáncer, según estudio
El litio es la nueva clave contra el Alzheimer: ¿Qué descubrieron los científicos?
5 alimentos ricos en antioxidantes y por qué los necesitas