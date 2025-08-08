Muerto en Coghlan: Siguen la pista de ex compañero de estudios (Cristian Graf)

Testigos de lo ocurrido describieron que habló de distintas hipótesis del posible origen de los huesos en el patio de su casa.

En total, dio tres posibles teorías que, no implicaban sospecha en los trabajadores que lo escuchaban. El hallazgo ocurrió después de que los obreros hicieran unos trabajos de perfilamiento en la medianera. Fue al remover tierra de la propiedad contigua cuando se arrastraron los huesos hasta el predio donde vivió Ceratti.

El medio porteño agrega que Graf está registrado en ARCA en los rubros de gestión de oficinas, empleado de una conocida multinacional.

Su dirección fiscal es, la casa de la avenida Congreso donde vivió en su juventud (hoy tiene 58 años) y donde se hallaron los huesos de Diego.

Ambos eran compañeros desde preescolar e iban al mismo curso en la Escuela Nacional de Educación Técnica (ENET) N° 36, al momento en el que la víctima desapareció sin dejar rastros. El sospechoso tampoco declaró ante el fiscal.

