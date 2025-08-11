Los K inician otra ofensiva parlamentaria contra Milei: ATN, fondos para ciencia y comisión $Libra

En resumen, Germán Martínez concluyó que “todo lo que estamos haciendo nosotros en la Cámara de Diputados y en el Senado es remediar la situación absolutamente anormal, que es que la Argentina no tenga Presupuesto”.

En esa línea, explicó que “si todo esto que nosotros estamos tratando se hubiera dado dentro del debate normal de una Ley de Presupuesto, estos temas estarían resueltos. Habría sido el propio Congreso el que hubiera dicho que las jubilaciones deberían estar por acá. El financiamiento universitario por acá, las personas con discapacidad por acá”.

Y anticipando la fecha para la presentación del Presupuesto Nacional (el 15 de septiembre de cada año) Martínez dijo que en verdad el presidente “no quiere Ley de Presupuesto ” por lo que el Congreso tiene que “dar una discusión tema por tema, y eso es lo que estamos haciendo, estamos remediando problemas que él generó en la Argentina”.

