Después de la dura derrota legislativa que sufrió Milei en Diputados la semana pasada por la aprobación de proyectos que rechaza con el argumento de atentar contra el equilibrio fiscal, el kirchnerismo lo vuelve a desafiar con una agenda de iniciativas que de todos modos requieren del respaldo del resto de la opocisión.
EN DIPUTADOS
Los K inician otra ofensiva parlamentaria contra Milei: ATN, fondos para ciencia y comisión $Libra
Tras la cadena nacional de Milei donde anticipó los vetos a las leyes que comprometan el equilibrio fiscal, el kirchnerismo prepara otra embestida legislativa.
Ciencia y ATN: Más gastos para Milei
En declaraciones este lunes (11/8) a Radio Splendid, el presidente del bloque de diputados nacional de Unión por la Patria (UP), Germán Martínez, adelantó que “mañana y el miércoles” avanzarán con el resto de la oposición en “todos los emplazamientos en comisiones que aprobamos la semana pasada”, que en la práctica “significa ponerle día y hora en que las comisiones se tienen que juntar para sí o sí, dictaminar” sobre los proyectos pendientes –o ‘cajoneados’ como se suele decir en la jerga- que son resistidos por la Casa Rosada.
En la lista de temas que el kirchnerismo quiere aprobar incluyó iniciativas de otros espacios a fin de sumar su apoyo: “Vamos a dictaminar en comisiones esta semana sobre un proyecto de ley de Prevención del Alzheimer que presentó el diputado (Facundo) Manes, de Democracia para siempre” y también habló de “un proyecto de financiamiento de la ciencia y la tecnología impulsado por el diputado Daniel Luján”.
Más irritante para el Gobierno es la intención de Martínez de tratar “los cambios en el impuesto a los combustibles líquidos y el nuevo mecanismo de distribución de los ATN (Aportes del Tesoro Nacional), pedidos por los gobernadores”, un tema que implica una erogación de fondos por parte de la Administración Milei, cuya negativa lo enfrentaría a los mandatarios provinciales.
Reactivando la ‘comisión $LIBRA’
Por fuera de los proyectos de ley que el kirchnerismo quiere aprobar, Martínez mencionó la reactivación de la comisión investigadora del escándalo de la criptomoneda $Libra: “Queremos también mañana aprobar un nuevo esquema de funcionamiento de la Comisión Investigadora del tema $Libra, así la sacamos del pantano en el cual la puso (el presidente de la Cámara) Martín Menem con su conformación”. El legislador se refiere a que ante un empate permanente no se puede nombrar al presidente del cuerpo para que comience a funcionar.
En resumen, Germán Martínez concluyó que “todo lo que estamos haciendo nosotros en la Cámara de Diputados y en el Senado es remediar la situación absolutamente anormal, que es que la Argentina no tenga Presupuesto”.
En esa línea, explicó que “si todo esto que nosotros estamos tratando se hubiera dado dentro del debate normal de una Ley de Presupuesto, estos temas estarían resueltos. Habría sido el propio Congreso el que hubiera dicho que las jubilaciones deberían estar por acá. El financiamiento universitario por acá, las personas con discapacidad por acá”.
Y anticipando la fecha para la presentación del Presupuesto Nacional (el 15 de septiembre de cada año) Martínez dijo que en verdad el presidente “no quiere Ley de Presupuesto ” por lo que el Congreso tiene que “dar una discusión tema por tema, y eso es lo que estamos haciendo, estamos remediando problemas que él generó en la Argentina”.
