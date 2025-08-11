Nicki Nicole y Lamine Yamal volvieron a estar en el centro de la escena en las últimas horas. Este domingo 10 de agosto, la artista presenció la goleada que le propinó el FC Barcelona al Como de Italia por el Trofeu Joan Gamper en las tribunas. Crece la versión de romance entre ambos.
Nicki Nicole y Lamine Yamal alimentan los rumores de romance
La cantante de reguetón y pop urbano, Nicki Nicole, fue a ver al delantero del FC Barcelona, Lamine Yamal, en el Trofeu Joan Gamper.
Días atrás, Golazo24 se hizo eco de los rumores que unen a la cantante y al futbolista. Según reveló el periodista Javi Hoyos Martínez, el delantero del estuvo a los besos con Nicki Nicole en un boliche de Europa. "El 24 de julio fueron a una discoteca en la playa y ahí se besaron", aseguró.
El periodista de chimentos aportó que "se fueron juntos a las cuatro de la madrugada". La cantante de trap latino y reggaetón fue invitada a la fiesta de cumpleaños del futbolista el pasado 13 de julio, en lo que fue una megafiesta de la que el mundo habló durante días y que sigue generando coletazos.
Más detalles en: 'Dicen que Lamine Yamal y Nicki Nicole estuvieron a los besos'.
Nicki Nicole fue a ver a Lamine Yamal en FC Barcelona 5-0 Como
Nicki Nicole se llevó todos los flashes en el Estadio Johan Cruyff. La rosarina presenció la goleada del conjunto catalán sobre el cuadro italiano por el Trofeu Johan Gamper, un compromiso amistoso que organizan los culés previo al inicio de la temporada.
Esto, sumado a los rumores de que ambos protagonistas estuvieron a los besos, se suma a la filtración de una imagen que muestra que el jugador tiene una foto de la artista como fondo de pantalla de su celular.
Como si todo eso fuera poco, Yamal y Nicole se habrían ido juntos del estadio, según rumores.
Además, la compositora argentina se tomó una fotografía con Joan Laporta, presidente del Fútbol Club Barcelona.
Los blaugranas debutarán por La Liga de España el próximo sábado 16 de agosto ante Mallorca. ¿Volverá a mostrarse Nicki Nicole en las tribunas?
