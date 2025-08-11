Nicki Nicole y Lamine Yamal alimentan los rumores de romance

Esto, sumado a los rumores de que ambos protagonistas estuvieron a los besos, se suma a la filtración de una imagen que muestra que el jugador tiene una foto de la artista como fondo de pantalla de su celular.

image Nicky Nicole, ¿el fondo de pantalla del celular de Lamine Yamal? (Foto: X / BarcaUniversal).

Como si todo eso fuera poco, Yamal y Nicole se habrían ido juntos del estadio, según rumores.

Además, la compositora argentina se tomó una fotografía con Joan Laporta, presidente del Fútbol Club Barcelona.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BarcaUniversal/status/1954647784147087809&partner=&hide_thread=false President Laporta with Nicki Nicole, Argentinian singer and Lamine Yamal's rumored girlfriend. pic.twitter.com/V7GuCIGJ2X — Barça Universal (@BarcaUniversal) August 10, 2025

Los blaugranas debutarán por La Liga de España el próximo sábado 16 de agosto ante Mallorca. ¿Volverá a mostrarse Nicki Nicole en las tribunas?

