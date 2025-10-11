Rehenes en Gaza: multitud en Israel celebró el inminente su regreso "Por fin sentimos esperanza"

Canto: Paz de Gaza por Trump

“¡Donald Trump! Has hecho historia”, declaró entre aplausos Efrat Machikawa, sobrina de Gadi Moses, liberado tras 482 días de cautiverio. “Estuviste a nuestro lado cuando más lo necesitábamos. Mostraste al mundo lo que significa el verdadero compromiso. ¡Ahora es el momento de terminar lo que empezamos!”.

Banderas israelíes y estadounidenses se mezclaron en la multitud cuando el enviado de paz de Trump, Steven Witkof, subió al escenario y anunció: “A los rehenes: regresan a casa”. La frase provocó una ovación masiva.

Witkoff estuvo acompañado por Jared Kushner e Ivanka Trump, quienes también dirigieron mensajes a los presentes. “Su valentía ha conmovido al mundo”, afirmó el enviado, mientras los asistentes coreaban “¡Gracias, Trump!”.

image Multitud en La Plaza de los Rehenes viva a Trump

Sin embargo, parte del público expresó su descontento cuando Witkoff elogió al primer ministro Benjamin Netanyahu, a quien muchas familias acusan de haber puesto en riesgo a los rehenes.

“Estamos muy agradecidos a Donald Trump por su apoyo y fortaleza”, dijo Maia Kampeas, agitando una bandera estadounidense. Otro manifestante, Benjy Maor, señaló: “He venido cada sábado durante dos años para mostrar solidaridad con las familias de los rehenes. Finalmente, sentimos un poco de optimismo”.

Pese a la emoción, el ambiente también estuvo atravesado por el dolor: mientras algunas familias se preparaban para reencontrarse con sus seres queridos, otras afrontaban la certeza de enterrar a quienes murieron en cautiverio.

Dos treguas anteriores, en noviembre de 2023 y principios de 2025, también habían permitido liberaciones parciales antes de fracasar y reactivar los combates. Ahora, el plan de paz impulsado por Trump busca consolidar una estabilidad duradera en la región.

“A corto plazo, veremos a los rehenes regresar a casa”, afirmó Maor. “Pero sigo profundamente preocupado por la situación en esta región”.

