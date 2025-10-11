POR OBRA Y GRACIA DE TRUMP
Rehenes en Gaza: multitud en Israel celebró el inminente su regreso "Por fin sentimos esperanza"
Miles de israelíes se reunieron en Tel Aviv tras el acuerdo de alto el fuego mediado por Trump que prevé la liberación de los rehenes de Hamás
Israel testifica
“Mis emociones son inmensas, no hay palabras para describirlas: por mí, por nosotros, por todo Israel, que quiere que los rehenes regresen a casa y espera verlos regresar a todos”, dijo Einav Zangauker, madre de Matan Zangauker, uno de los 47 israelíes que siguen en manos del grupo islamita.
“Por fin sentimos esperanza, pero no podemos detenernos ni lo haremos ahora”, añadió Zairo Shachar Mohr Munder, quien perdió a su tío Abraham Munder, secuestrado el 7 de octubre de 2023 y hallado muerto por el ejército israelí en agosto.
La manifestación, organizada por las familias de los cautivos, estuvo marcada por consignas que exigían la liberación de “todos los rehenes, vivos y muertos”. Muchos participantes vistieron camisetas con los rostros de los secuestrados que podrían ser liberados el lunes.
El acuerdo alcanzado el viernes entre Israel y Hamás, con mediación del presidente estadounidense Donald Trump, establece que el grupo palestino entregará a los rehenes restantes —vivos y muertos— a cambio de la liberación de cientos de prisioneros palestinos. También prevé la devolución de los restos de un rehén retenido desde 2014.
Canto: Paz de Gaza por Trump
“¡Donald Trump! Has hecho historia”, declaró entre aplausos Efrat Machikawa, sobrina de Gadi Moses, liberado tras 482 días de cautiverio. “Estuviste a nuestro lado cuando más lo necesitábamos. Mostraste al mundo lo que significa el verdadero compromiso. ¡Ahora es el momento de terminar lo que empezamos!”.
Banderas israelíes y estadounidenses se mezclaron en la multitud cuando el enviado de paz de Trump, Steven Witkof, subió al escenario y anunció: “A los rehenes: regresan a casa”. La frase provocó una ovación masiva.
Witkoff estuvo acompañado por Jared Kushner e Ivanka Trump, quienes también dirigieron mensajes a los presentes. “Su valentía ha conmovido al mundo”, afirmó el enviado, mientras los asistentes coreaban “¡Gracias, Trump!”.
Sin embargo, parte del público expresó su descontento cuando Witkoff elogió al primer ministro Benjamin Netanyahu, a quien muchas familias acusan de haber puesto en riesgo a los rehenes.
“Estamos muy agradecidos a Donald Trump por su apoyo y fortaleza”, dijo Maia Kampeas, agitando una bandera estadounidense. Otro manifestante, Benjy Maor, señaló: “He venido cada sábado durante dos años para mostrar solidaridad con las familias de los rehenes. Finalmente, sentimos un poco de optimismo”.
Pese a la emoción, el ambiente también estuvo atravesado por el dolor: mientras algunas familias se preparaban para reencontrarse con sus seres queridos, otras afrontaban la certeza de enterrar a quienes murieron en cautiverio.
Dos treguas anteriores, en noviembre de 2023 y principios de 2025, también habían permitido liberaciones parciales antes de fracasar y reactivar los combates. Ahora, el plan de paz impulsado por Trump busca consolidar una estabilidad duradera en la región.
“A corto plazo, veremos a los rehenes regresar a casa”, afirmó Maor. “Pero sigo profundamente preocupado por la situación en esta región”.
