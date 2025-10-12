Inteligencia Artificial para salud mental: un "apoyo" ¿sin pensamiento crítico?

inteligencia artificial Sin un marco ético sólido, el riesgo de convertir herramientas de Inteligencia Artificial en una falsa solución es alto. Aun así, su avance es imparable: la IA ya no reemplaza, sino redefine la atención psicológica del futuro.

Tecno salud

La salud mental preocupa cada vez más: cuatro de cada diez personas enfrentarán algún trastorno a lo largo de su vida. En este contexto, las soluciones tecnológicas, como ChatGPT y otros sistemas de inteligencia artificial, despiertan tanto interés como desconfianza. No es la primera vez que la innovación genera resistencia: desde los luditas del siglo XIX hasta la adopción forzada de las videollamadas médicas durante la pandemia, la historia repite el temor al cambio.