Furor por Sora 2: La app de inteligencia artificial que casi iguala el debut histórico de ChatGPT

Ética y controversias: deepfakes que generan indignación

La popularidad de Sora también despertó una ola de polémica. En redes aparecieron casos de deepfakes de personas fallecidas, generando reclamos de familiares de figuras públicas. Zelda Williams, hija del fallecido actor Robin Williams, pidió públicamente que dejen de enviarle imágenes de su padre generadas por IA, un reclamo que expone el lado oscuro de esta tecnología.

Estos casos ponen sobre la mesa la urgencia de etiquetar contenido sintético y desarrollar políticas claras contra el abuso de estas herramientas. El debate ya no es si la IA puede crear videos realistas, sino qué límites éticos deben respetarse cuando cualquiera puede resucitar digitalmente a una persona.

image

El verdadero desafío de Sora 2 no es solo acumular descargas, sino lograr que los usuarios vuelvan a generar videos regularmente.

Si la app logra fidelizar a su audiencia cuando amplíe su alcance geográfico y abra el acceso completo, estaremos ante un fenómeno que redefine para siempre la creación de contenido audiovisual.

