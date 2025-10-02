Récord de Sora 2: La app de videos con IA de OpenAI destrona a todos en la App Store de USA

image

Para hacer la comparación más justa, Appfigures analizó únicamente las descargas en EE. UU. y Canadá, ya que cada app siguió estrategias de lanzamiento distintas. ChatGPT, por ejemplo, se limitó inicialmente a usuarios estadounidenses en iOS, mientras que Grok sumó a Australia e India desde el arranque.

Sora demostró que hay un hambre feroz por apps que combinan IA con una experiencia tipo red social. Algunos dentro de OpenAI no están tan contentos: prefieren que la compañía se enfoque en resolver problemas más complejos para la humanidad. Pero, ¿quién puede negar que la humanidad también disfruta de deepfakes del CEO Sam Altman preguntando cosas delirantes?

¿Puede mejorar aún más?

Si Sora estuviera abierta a todos los usuarios desde el primer día, las cifras podrían haber sido aún más descomunales. Mientras tanto, la app sigue escalando posiciones y confirmando que OpenAI tiene otra joya entre manos. ChatGPT alcanzó el primer puesto en su segundo día; Sora, el tercero. Nada mal para una app que todavía no mostró todo su potencial.

La gran pregunta que se hacen millones de usuarios en la región: ¿cuándo va a estar disponible Sora en Argentina y el resto de América Latina? Siguiendo el patrón de OpenAI con ChatGPT, que tardó varios meses en expandirse globalmente, es probable que Sora llegue a Latinoamérica recién a principios de 2026.

Embed - This is Sora 2

La estrategia de lanzamiento escalonado permite a la compañía ajustar servidores, moderar contenido y adaptarse a regulaciones locales. Si Sora mantiene este ritmo explosivo, OpenAI podría acelerar la expansión internacional para capitalizar el furor. Mientras tanto, los usuarios argentinos solo pueden esperar y mirar de lejos cómo los estadounidenses crean videos con IA que parecen salidos de Hollywood.

También te hablamos de esta red acá: OpenAI lanzó Sora 2 y Hollywood entra en pánico por la IA que reemplaza a los estudios

------------------------------------------------------------------------------------

Más noticias de Urgente24

Éxito total: La película que se lleva todos los aplausos de la crítica

Tiene 6 episodios y es la miniserie más inteligente y entretenida del momento

Posteos no, dinero cash: El mercado condiciona a Scott Bessent, Javier Milei y Luis Caputo

La bomba Espert le quema a Milei, que 'finge demencia' (y ordena a Bullrich)

Champions League: Barcelona 1-2 PSG, los catalanes vuelven a perder con los parisinos