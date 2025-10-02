Maxi Salas fue el protagonista de la tarde-noche en Rosario, donde River le ganó 1 a 0 a Racing por los cuartos de final de Copa Argentina. No solo hizo el tanto del triunfo, sino que vivió varios detalles más que excedieron meramente lo futbolístico.
JUGÓ UN PARTIDO MUY ESPECIAL
Maxi Salas y su palazo a Milito, la discusión con Almendra y la paciencia con el hincha
Maxi Salas tuvo una noche con emociones intensas. Hizo el gol del triunfo de River, le pegó a Diego Milito, discutió con Almendra y le tiraron una zapatilla.
Por si el marco previo no fuera ya suficiente, Maxi Salas también hizo el único gol del partido. Fue al minuto 5´, tras un mal retroceso de la Academia que derivó en un desborde de Facundo Colidio y un centro para que su compañero la empujara a la red.
Maxi Salas, respetuoso de Racing como siempre se mostró, no gritó el gol. Sin embargo, tuvo un curioso festejo. Tras abrazarse con sus compañeros se quedó caminando unos segundos, solo, mirando hacia la tribuna. Siempre en silencio. Como si le dijera al hincha de la Academia: "¿Ves? No lo grito, los respeto, no soy ningún traidor".
Fue una respuesta contundente ante una hinchada racinguista que, justamente en la previa del encuentro, había cantado en contra del futbolista acusándolo de eso, de ser un traidor.
No sería el único "encuentro" con el hincha. En medio del partido, a Maxi Salas también le arrojaron una zapatilla. El objeto no le dio en el cuerpo pero quedó tirado en el césped. El jugador, con mucha tranquilidad, lo agarró con su mano y se lo alcanzó a la tribuna. Con la paciencia de un padre a un hijo pequeño.
Maxi Salas: "Estoy agradecido con Costas, también con Víctor Blanco por haberme tratado bien"
Así como tuvo reparos con los hinchas de la Academia, le tiró con todo (una vez más) a Diego Milito. No es la primera oportunidad en que lo hace, conocidas son diferencias con la dirigencia de Avellaneda. "Con el club está todo bien, le tengo mucho cariño y estoy agradecido con Costas. También con Víctor Blanco por haberme tratado bien", declaró el delantero de River al final del encuentro.
El periodista que lo entrevistaba, lógicamente, no dejó de preguntarle por Diego Milito; había sido alevosa la forma en que había elegido obviar a la dirigencia actual, mencionando a la dirigencia anterior. Maxi Salas amplió: "No, se portó muy mal conmigo".
El periodista también le consultó por su altercado con Agustín Almendra. El ex Boca lo echó cuando Maxi Salas se estaba acercando al círculo central a saludar a sus ex compañeros, ya con el cotejo finalizado. "Anda para allá", le dijo Almendra, y lo empujó del pecho. Salas le respondió con un insulto. En su declaración, no le dio mucha entidad y dejó que pasara por alto.