Maxi Salas y su palazo a Milito, la discusión con Almendra y la paciencia con el hincha

River 1- Racing 0: Salas no perdonó, y un Millonario opaco fue suficiente para la Academia Salas confirmó la ley del ex FOTO: (X/REDES@RiverPlate)/NA.

No sería el único "encuentro" con el hincha. En medio del partido, a Maxi Salas también le arrojaron una zapatilla. El objeto no le dio en el cuerpo pero quedó tirado en el césped. El jugador, con mucha tranquilidad, lo agarró con su mano y se lo alcanzó a la tribuna. Con la paciencia de un padre a un hijo pequeño.

Maxi Salas: "Estoy agradecido con Costas, también con Víctor Blanco por haberme tratado bien"

Así como tuvo reparos con los hinchas de la Academia, le tiró con todo (una vez más) a Diego Milito. No es la primera oportunidad en que lo hace, conocidas son diferencias con la dirigencia de Avellaneda. "Con el club está todo bien, le tengo mucho cariño y estoy agradecido con Costas. También con Víctor Blanco por haberme tratado bien", declaró el delantero de River al final del encuentro.

Diego Milito, sin tapujos apuntó furioso contra River: "La palabra es decepción" Salas no se olvidó de Diego Milito

El periodista que lo entrevistaba, lógicamente, no dejó de preguntarle por Diego Milito; había sido alevosa la forma en que había elegido obviar a la dirigencia actual, mencionando a la dirigencia anterior. Maxi Salas amplió: "No, se portó muy mal conmigo".

El periodista también le consultó por su altercado con Agustín Almendra. El ex Boca lo echó cuando Maxi Salas se estaba acercando al círculo central a saludar a sus ex compañeros, ya con el cotejo finalizado. "Anda para allá", le dijo Almendra, y lo empujó del pecho. Salas le respondió con un insulto. En su declaración, no le dio mucha entidad y dejó que pasara por alto.

