La expulsión de Maxi Salas podría costarle caro a River

LAEXPULSIONDEMAXISALASPODRIACOSTARLECAROARIVERFOTO2 Maxi Salas le propinó un insultó a un juez de línea en el partido que River cayó ante Deportivo Riestra 1-2 y podría sufrir una severa sanción.

Lo concreto es que, con esta expulsión, y teniendo en cuenta que el insulto puede ser considerado una agresión verbal contra una de las autoridades del partido, Maxi Salas podría recibir entre dos y cinco fechas de suspensión, lo que significa un nuevo dolor de cabeza para Gallardo.

ROJA A SALAS POR EXCESO VERBAL.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/UoMxIlseK6 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 28, 2025

Deportivo Riestra venció 2-1 a River en el Monumental y se afianzó como líder del Grupo B

River Plate cayó 2-1 frente a Deportivo Riestra en el estadio Monumental, en el encuentro correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura 2025.

Tras esta dura caída en Núñez, el “Millonario” se quedó en el segundo puesto del Grupo B, con 18 unidades. Mientras el “Blanquinegro” le sacó la punta del grupo con 4 puntos de diferencia.

Los dos goles del equipo comandado por el director técnico Gustavo Oscar Benítez fueron realizados por Antony Alonso y Pedro David Ramírez. El único tanto del conjunto liderado por Marcelo Gallardo llegó de la mano de Giuliano Galoppo.

River finalizó los últimos minutos del segundo tiempo con un jugador menos. Maximiliano Salas se retiró expulsado por una fuerte protesta al juez de línea.

Embed - RIVER 1 - 2 DEPORTIVO RIESTRA | Resumen del partido | #TorneoBetano Clausura 2025

