Maxi Salas quedó envuelto en una verdadera polémica en la noche de este último domingo 28/09 en el estadio Monumental tras la caída de River ante Deportivo Riestra 1-2 por el partido que correspondió a la décima fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025.
TORNEO CLAUSURA 2025
La expulsión de Maxi Salas podría costarle caro a River
Maxi Salas le propinó un insultó a un juez de línea en el partido que River cayó ante Deportivo Riestra 1-2 y podría sufrir una severa sanción.
Lo cierto es que el exabrupto que pronunció Salas contra el juez asistente podría costarle varias fechas de suspensión lo que significa un muy grave problema para el técnico Marcelo Gallardo.
El insultó de Maxi Salas contra el juez de línea que podría costarle caro a River
Todo se desencadenó a falta de 10’ para el final del encuentro, y tras una disputa donde no faltó el contacto con Randazzo, el delantero se descargó con el asistente Pablo Gualtieri, sorprendido por la acalorada reacción del delantero.
“Le dijo la con… de tu madre”, afirmó el árbitro principal, Pablo Echavarría, quien escuchó con claridad el insulto debido a que el asistente tenía el intercomunicador encendido, por lo que no dudó ni un segundo en expulsarlo. De hecho, Gualtieri ni siquiera tuvo que hablar con el juez principal para que este tomara la decisión.
Lo concreto es que, con esta expulsión, y teniendo en cuenta que el insulto puede ser considerado una agresión verbal contra una de las autoridades del partido, Maxi Salas podría recibir entre dos y cinco fechas de suspensión, lo que significa un nuevo dolor de cabeza para Gallardo.
Deportivo Riestra venció 2-1 a River en el Monumental y se afianzó como líder del Grupo B
River Plate cayó 2-1 frente a Deportivo Riestra en el estadio Monumental, en el encuentro correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura 2025.
Tras esta dura caída en Núñez, el “Millonario” se quedó en el segundo puesto del Grupo B, con 18 unidades. Mientras el “Blanquinegro” le sacó la punta del grupo con 4 puntos de diferencia.
Los dos goles del equipo comandado por el director técnico Gustavo Oscar Benítez fueron realizados por Antony Alonso y Pedro David Ramírez. El único tanto del conjunto liderado por Marcelo Gallardo llegó de la mano de Giuliano Galoppo.
River finalizó los últimos minutos del segundo tiempo con un jugador menos. Maximiliano Salas se retiró expulsado por una fuerte protesta al juez de línea.
