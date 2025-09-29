¿Interna en Racing Club?: Gustavo Costas vs Diego Milito (y la dirigencia)

Gustavo Costas, es un entrenador que en el último tiempo ha hablado bastande al arbitraje y en un momento determinado aseguró en una conferencia de prensa: "del arbitraje no hablo más".

Esta declaración se dio luego de la ida de los cuartos de final de Copa Libertadores ante Vélez Sarsfield y ayer domingo 28 de septiembre, se volvió a referir al tema de los jueces.

Ante la consulta en conferencia de prensa por el arbitraje de Nicolás Ramírez, Costas respondió: “No voy a hablar del árbitro. De eso que se encargue la dirigencia”.

Cabe recordar, que en la previa había cierto disgusto en la Academia con Ramírez por lo que había sido el partido de marzo, en donde el juez cobró 18 faltas a Racing y solo 2 a Independiente.

No es la primera vez que se nota cierta tensión entre el DT Albiceleste y la dirigencia.

En la previa del partido ante Boca, Esteban Edul habló de un cortocircuito entre el entrenador y el presidente: "Racing pidió jugar el viernes y el partido se juega el sábado. Esto generó un cortocircuito muy grande entre Gustavo Costas y la dirigencia (Diego Milito)".

¿Será un palo a Diego Milito la declaración de Costas?

Lo que sigue para Racing

Racing Club sigue con vida en las tres competencias y tendrá encuentros muy importantes de aquí a fin de año.

Lo próximo para el equipo dirigido por Gustavo Costas, será el jueves 2 de octubre desde las 18 horas cuando se enfrente a River por los cuartos de final de la Copa Argentina en el Gigante de Arroyito.

Si la Academia pretende meterse entre los 8 mejores de su zona y jugar playoffs, deberá empezar a sumar puntos. Su siguiente encuentro será en el Cilindro ante Independiente Rivadavia de Mendoza el lunes 6 de octubre desde las 21 horas.

De igual manera, el gran objetivo en Avellaneda es la Copa Libertadores y ya hay días y horarios para los partidos ante Flamengo. El primer chico será el miércoles 22 de octubre desde las 21:30 (ARG) en el Maracaná y el miércoles 29 será local en el Cilindro de Avellaneda a la misma hora.

