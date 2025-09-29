Crisis económica: "El plan Milei-Caputo piensa más en el mercado financiero que en la gente"

En cambio, en el Gran Santa Fe, la baja participación laboral redujo la cantidad de desocupados en 9.000 personas. "Se evidencia la heterogeneidad dentro de la provincia, pero también la gravedad de la situación rosarina", remarca el informe. .

Vivir en el interior, más caro que en CABA

Otro dato no menor es la diferencia en el costo de vida en relación a la Ciudad de Buenos Aires. Rosario y Córdoba resultan más caras para una familia tipo, debido a la quita de subsidios nacionales. El gasto en transporte público es un 55,5% mayor que en CABA, la energía eléctrica cuesta un 47,5% más y la canasta básica es un 5,2% más elevada.

Si se vinculan esos gastos con los salarios, Córdoba presenta un coeficiente del 106,4%, lo que implica que un sueldo promedio no alcanza para cubrir los gastos mensuales. En Santa Fe, el coeficiente es del 89,5% y en CABA del 74,2%, lo que deja en evidencia que, a pesar de sus alquileres más altos, la capital ofrece un mayor ingreso disponible.

A la par, se registra un incremento de la subocupación y la búsqueda de pluriempleo: unas 120.000 personas en Rosario y Santa Fe buscan un segundo o tercer trabajo para llegar a fin de mes.

image

Respuesta de Santa Fe ante la pérdida de empleo

Ante este panorama crítico, el legislador destacó que la Provincia impulsa programas de asistencia para sostener la producción y el empleo: "Se lanzaron 58 líneas de crédito por 215 mil millones de pesos y hay 400 mil millones destinados a obras públicas en todo el territorio. En un contexto en el que la Nación se retira, Santa Fe se hace presente".

Blanco cerró con un llamado a reforzar las políticas activas: "No podemos permitir que Santa Fe siga perdiendo empleo. Es fundamental sostener el entramado productivo y acompañar a quienes generan trabajo".

