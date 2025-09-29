El sábado (27/09) en la Plaza de Mayo se llevó a cabo una manifestación en reclamo por el triple crimen narco en Florencio Varela, Roberto Funes Ugarte debió retirarse con custodia policial tras ser agredido por una mujer, hecho que generó un polémica comentario de Nancy Pazos y la reacción de Yanina Latorre.
CUALQUIER COLECTIVO LA DEJA BIEN
Yanina Latorre acusó a Nancy Pazos de justificar la agresión a Roberto Funes Ugarte
El periodista fue atacado al cubrir una marcha por el triple crimen narco en La Matanza y Yanina Latorre lo defendió tras el polémico comentario de su colega.
La panelista del programa A la Barbarossa fue quien por medio de la red social X relacionó el violento episodio con la frase que instaló el presidente Javier Milei junto a los trolls el asesor presidencial Santiago Caputo: "No odiamos lo suficiente a los periodistas".
Su tuit no pasó desapercibido, a tal punto que no solo recibió la respuesta de múltiples usuarios sino que la conductora del ciclo televisivo Sálvese quien pueda salió al cruce en defensa del movilero.
En primera instancia le preguntó irónica si es que con su mensaje estaba justificando la agresión y luego sumó picante: "El odio te tiene ciega". Lejos de quedarse callada, la periodista decidió contestarle y escribió: "Los que justifican la agresion a los periodistas son los que votan a Milei bonita. No te confundas. Conmigo no".
A Yanina Latorre no se pierde ninguna
Si bien en esta ocasión Yanina Latorre salió en defensa de Roberto Funes Ugarte con razón, en reiteradas ocasiones la conductora opina desde afuera con el afán de generar repercusión.
Es preciso destacar que en la actualidad, junto a Ángel de Brito, es una de las referentes del periodismo de espectáculos. A raíz de su labor, es que tiene tres trabajos.
En LAM es la panelista que más sobresale del resto y a su vez conduce Sálvese quien pueda, ambos ciclos por la pantalla de América TV, y también lleva adelante el ciclo radial #Yanina1079 por El Observador.
Su capacidad para sumarse a cualquier conflicto hace que su opinión no pase desapercibida y en casos en que lo haga por las redes sociales, como fue su ataque hacia Nancy Pazos, también llama la atención de más de uno, teniendo en cuenta que en su cuenta personal de X tiene alrededor de 1.600.000 de seguidores.
