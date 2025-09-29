Yanina Latorre acusó a Nancy Pazos de justificar la agresión a Roberto Funes Ugarte

A Yanina Latorre no se pierde ninguna

Si bien en esta ocasión Yanina Latorre salió en defensa de Roberto Funes Ugarte con razón, en reiteradas ocasiones la conductora opina desde afuera con el afán de generar repercusión.

Es preciso destacar que en la actualidad, junto a Ángel de Brito, es una de las referentes del periodismo de espectáculos. A raíz de su labor, es que tiene tres trabajos.

En LAM es la panelista que más sobresale del resto y a su vez conduce Sálvese quien pueda, ambos ciclos por la pantalla de América TV, y también lleva adelante el ciclo radial #Yanina1079 por El Observador.

Su capacidad para sumarse a cualquier conflicto hace que su opinión no pase desapercibida y en casos en que lo haga por las redes sociales, como fue su ataque hacia Nancy Pazos, también llama la atención de más de uno, teniendo en cuenta que en su cuenta personal de X tiene alrededor de 1.600.000 de seguidores.

-----------------------------

Más contenido en Urgente 24:

Argentinos deportados estan de nuevo en el punto de partida Ezeiza

iPhone estrena función que los usuarios estaban esperando a full

La estafa que se propaga rápidamente y deja a los usuarios en completa alerta

Sin octubre no hay paraíso para Milei, que no puede 'dormirse en los laureles'

Delirante: Marcha por el Triple Crimen quema imágenes de Elon Musk, Zuckerberg y Pedro Rosemblat