Todavía no salió al aire Estamos de Paso y ya hay lío: Yanina Latorre dijo que no le tiene fe y encendió la previa con sus comentarios sin filtro. Del otro lado, Marcelo Tinelli se prepara para su debut en el streaming, sensible a las críticas y con la presión de demostrar que todavía puede reinventarse.
"ÉL ES SENSIBLE"
Yanina Latorre fulminó el streaming de Marcelo Tinelli y él no la perdonó
Yanina Latorre le bajó el pulgar al streaming de Marcelo Tinelli y él se lo reprochó por WhatsApp. ¿Arranca con interna Estamos de Paso?
La sinceridad brutal de Yanina que descolocó a Marcelo
Yanina Latorre, fiel a su estilo, no se guardó lo que piensa de Estamos de Paso, el próximo programa de streaming del conductor, en El Observador: "Diez personas en un streaming es un montón ¿van a ser staff rotativo? No le tengo mucha fe. Perdón, es mi amigo y lo quiero pero no le tengo fe". Más tarde redobló la apuesta: "Con todo el amor que le tengo a Marcelo, me parece una ensalada rarísima. Quiero verlo pero no sé. ¿De qué pueden hablar Tinelli y Fede Bal?".
Rápidamente, según contó Yanina en LAM (América TV), Tinelli recogió el guante y le mandó la nota de un portal con un signo de interrogación, como quien pide explicaciones. Yanina le contestó con lo mismo que después repitió al aire: "Bueno flaco, es lo que pienso. No dije que fueras un hijo de puta o un asesino serial, dije que no le tenía fe al streaming".
Tinelli busca recrear la dinámica de ShowMatch en los 90, con un grupo grande y humor en vivo, mientras Yanina remarca que el streaming funciona con otra lógica: cercanía, comunidad, interacción. Puso ejemplos concretos: "En el streaming hay que sentarse, traer a la gente con sus propias anécdotas, como hacen Olga y Luzu". Esa comparación habla de un formato que hoy captura a los sub-30 y que no tiene nada que ver con el esquema de ShowMatch.
¿Puede el humor de Tinelli sobrevivir en el 2025?
Marcelo, por su parte, eligió mostrarse entusiasmado en declaraciones a Infobae: "Me siento con la misma alegría y adrenalina que tenía cuando arrancamos con VideoMatch. Es esa sensación de no saber para dónde va a ir el programa, pero con ese mismo espíritu de ese ADN que marcó una etapa". Y agregó: "La gente me pide que volvamos al humor del VideoMatch de los 90, y ese espíritu es el que buscamos recuperar con el streaming".
El elenco también habla de esa búsqueda: su primo El Tirri, sus hijas Juanita y Candelaria, más históricos como Pachu Peña, junto a caras más actuales como Federico Bal o Sabrina Rojas. Un combo que intentará seducir a las nuevas audiencias. Pero el interrogante es obvio: ¿ese formato puede sostenerse en una plataforma digital, donde no hay rating sino permanencia en pantalla?
En Bondi Live, Ángel de Brito intentó bajarle el tono al cruce y defendió a su colega: "Y sí, él es sensible y más cuando está por debutar. Le jode, seguramente, que gente que quiere, lo critique".
El punto es que el debut de Estamos de Paso se trata de la primera gran prueba de si Tinelli puede adaptarse a un ecosistema donde el poder ya no está en la TV abierta, sino en las plataformas y comunidades digitales. Si logra enganchar, será un renacer. Si no, Yanina será la que dijo en voz alta lo que muchos pensaban en silencio.
