Yanina Latorre fulminó el streaming de Marcelo Tinelli y él no la perdonó

Embed INDEFENDIBLE Tan mal se ve el programa en streaming de Tinelli que no lo apoyan ni los amigos



"Perdón, es mi amigo, lo quiero, pero no le tengo mucha fe", dijo Yanina Latorre en su programa. pic.twitter.com/bpJLoBOm5A — TeleBizarra (@TeleBizarra) September 17, 2025

¿Puede el humor de Tinelli sobrevivir en el 2025?

Marcelo, por su parte, eligió mostrarse entusiasmado en declaraciones a Infobae: "Me siento con la misma alegría y adrenalina que tenía cuando arrancamos con VideoMatch. Es esa sensación de no saber para dónde va a ir el programa, pero con ese mismo espíritu de ese ADN que marcó una etapa". Y agregó: "La gente me pide que volvamos al humor del VideoMatch de los 90, y ese espíritu es el que buscamos recuperar con el streaming".

image Tinelli apuesta a recuperar el espíritu de VideoMatch con un elenco mixto de históricos y nuevos rostros. El desafío es adaptarse al streaming, donde manda la interacción y no el rating.

El elenco también habla de esa búsqueda: su primo El Tirri, sus hijas Juanita y Candelaria, más históricos como Pachu Peña, junto a caras más actuales como Federico Bal o Sabrina Rojas. Un combo que intentará seducir a las nuevas audiencias. Pero el interrogante es obvio: ¿ese formato puede sostenerse en una plataforma digital, donde no hay rating sino permanencia en pantalla?

En Bondi Live, Ángel de Brito intentó bajarle el tono al cruce y defendió a su colega: "Y sí, él es sensible y más cuando está por debutar. Le jode, seguramente, que gente que quiere, lo critique".

image

El punto es que el debut de Estamos de Paso se trata de la primera gran prueba de si Tinelli puede adaptarse a un ecosistema donde el poder ya no está en la TV abierta, sino en las plataformas y comunidades digitales. Si logra enganchar, será un renacer. Si no, Yanina será la que dijo en voz alta lo que muchos pensaban en silencio.

--------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Rumores de despidos y "reestructuración" en una de las principales productoras de yerba mate de Argentina

Más despidos de una metalúrgica en una Argentina con la menor expectativa del empleo del mundo

La nueva miniserie de 10 episodios que no baja el ritmo en ningún momento

La calle repleta de outlets que todos eligen para comprar

Dato para Javier Milei: Gracias a Lula, Brasil procesará un 38% más soja que la Argentina