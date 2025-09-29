Boca Juniors perdió 1-2 ante Defensa y Justicia el sábado 27 de septiembre en Florencio Varela, y volvió a caer después de cinco partidos sin derrotas. Juan Pablo Varsky, comentarista de TNT Sports, quedó en el centro de la polémica por sus comentarios.
¿POR QUÉ?
Por Boca Juniors, Juan Pablo Varsky nuevamente en el centro de la polémica
Boca Juniors no pudo vencer a Defensa y Justicia y algunos miraron de reojo a Juan Pablo Varsky y sus comentarios.
El Xeneize, dirigido en esta ocasión por Claudio Úbeda debido a la ausencia de Miguel Ángel Russo, volvió a complicarse en la tabla anual que define la clasificación a la Copa Libertadores 2026
Juan Pablo Varsky en el ojo de la tormenta
Boca Juniors venía en levantada y dio algunos pasos para atrás ante Defensa y Justicia en Florencio Varela.
Ya el hecho de haber igualado en la Bombonera ante Central Córdoba había sido un aviso, pero la derrota ante el Halcón volvió a alarmar a un equipo que necesita puntos para el agua para clasificarse a la siguiente edición de la Libertadores.
Una de las polémicas de la jornada, se dio en el penal para el conjunto local a mediados de la segunda etapa.
Agustín Marchesín cometió una infracción sobre Osorio, quien forcejeaba con Lautaro Blanco en su ingreso al área. El delantero alcanzó a puntear la pelota y, acto seguido, fue derribado por el arquero de Boca, en una acción que también pudo interpretarse como un choque de juego.
Tras la revisión del VAR, Jorge Baliño demoró algunos minutos en tomar la decisión y finalmente sancionó el penal, que Defensa y Justicia convirtió en gol. Con ese tanto, el Halcón se puso en ventaja momentánea antes del empate del Xeneize.
En redes, algunos cuestionaron a Juan Pablo Varsky, quien dudó bastante sobre si era o no penal para el equipo local.
“Se tira sobre el arquero, toca la pelota y se tira, ahora tiene que convencer al árbitro”, aseguró el comentarista de TNT Sports, haciendo un comentario que tiene bastante sentido.
Aún así, fue viral en redes su reacción,.
Continuidad de Boca de Miguel Ángel Russo
La derrota ante Defensa y Justicia caló hondo en el club de la Ribera, que debe reponerse si quiere volver a meterse en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026.
Seguramente con el regreso de Miguel Ángel Russo al banco de suplentes (fue dado de alta), el Xeneize se enfrentará a Newell´s Old Boys de Rosario el próximo domingo domingo 5 de octubre desde las 19 horas en la Bombonera.
En estos momentos, Boca está cuarto en la tabla anual, detrás de Rosario Central, River Plate y Argentinos Juniors.
A la Copa Libertadores 2026, van de manera directa los mejores dos de la tabla y el tercero, jugará fases previas para acceder a la fase de grupos.
Es decir, el Xeneize, en estos momentos, estaría quedando nuevamente fuera de la Libertadores.
