SILENCIO INSTITUCIONAL

Preocupación en Boca: Miguel Ángel Russo sigue internado y no dirigiría el fin de semana

El entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, continúa internado en el Hospital Privado Fleni mientras el Xeneize se prepara para visitar a Defensa y Justicia.

26 de septiembre de 2025 - 12:52
Miguel Ángel Russo

Por tercer día consecutivo, Miguel Ángel Russo se ausentó en la práctica de Boca Juniors producto de su internación y podría no dirigir este sábado (27/9) ante Defensa y Justicia, en el marco de la décima fecha del Torneo Clausura.

Este fin de semana, el Xeneize visitará al Halcón de Varela con la misión de sumar de a tres para así recuperar los puntos que quedaron en el camino el domingo pasado ante Central Córdoba en La Bombonera. El cuadro de La Ribera se durmió luego de haberse puesto en ventaja por dos goles y el Ferroviario le igualó el partido.

El conjunto dirigido por Russo se ubica 4º en la Zona A, con 14 puntos, mientras que los de Mariano Soso ostentan 12 unidades y ocupan la 8º colocación, que es la última plaza para clasificar a los play-offs.

Además, el elenco que viste de azul y oro está obligado a volver a la senda del triunfo para seguir prendido en la Tabla Anual, que hoy lo tiene segundo con 47 puntos, dos menos que River. La institución de Florencio Varela, en cambio, está estacionado en la posición 18 de la clasificación general, bastante lejos de la clasificación a competencias internacionales.

image
Boca malogró la chance de liderar la Tabla Anual.

Boca malogró la chance de liderar la Tabla Anual.

Boca visita a Defensa y Justicia, ¿con o sin Miguel Ángel Russo?

Según trascendió, Miguelo debe continuar bajo observación médica, por lo que todo hace indicar que Claudio Úbeda sería quién dirija al Xeneize en Florencio Varela este sábado 27 de septiembre, cuando Boca enfrente a Defensa y Justicia.

Llama poderosamente la atención el silencio con el que se maneja institucionalmente el Xeneize, ya que de momento, al igual que en las internaciones pasadas a lo largo de este mes, no se ha esbozado ningún comunicado oficial respecto a la salud del entrenador.

image

Así las cosas, el 'Sifón' Úbeda diagramó un equipo en una práctica de fútbol, de cara al compromiso ante el Halcón de Varela con un par de bajas por lesión: la de Carlos Palacios y Edinson Cavani.

El Matador no había sido de la partida ante Central Córdoba y no logró recuperarse de su molestia muscular para este encuentro, mientras que lo del chileno se trata de una distensión del músculo pectíneo izquierdo que habría sufrido este jueves (25/9). Todo indica que será reemplazado por Alan Velasco, configurando el único cambio respecto del equipo que empató 2 a 2 ante CCO en La Bombonera la fecha pasada.

El probable XI de Boca Juniors para visitar a Defensa y Justicia

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Milton Giménez y Miguel Ángel Merentiel.

