Preocupación en Boca: Miguel Ángel Russo sigue internado y no dirigiría el fin de semana

Boca visita a Defensa y Justicia, ¿con o sin Miguel Ángel Russo?

Según trascendió, Miguelo debe continuar bajo observación médica, por lo que todo hace indicar que Claudio Úbeda sería quién dirija al Xeneize en Florencio Varela este sábado 27 de septiembre, cuando Boca enfrente a Defensa y Justicia.

Llama poderosamente la atención el silencio con el que se maneja institucionalmente el Xeneize, ya que de momento, al igual que en las internaciones pasadas a lo largo de este mes, no se ha esbozado ningún comunicado oficial respecto a la salud del entrenador.

Así las cosas, el 'Sifón' Úbeda diagramó un equipo en una práctica de fútbol, de cara al compromiso ante el Halcón de Varela con un par de bajas por lesión: la de Carlos Palacios y Edinson Cavani.

El Matador no había sido de la partida ante Central Córdoba y no logró recuperarse de su molestia muscular para este encuentro, mientras que lo del chileno se trata de una distensión del músculo pectíneo izquierdo que habría sufrido este jueves (25/9). Todo indica que será reemplazado por Alan Velasco, configurando el único cambio respecto del equipo que empató 2 a 2 ante CCO en La Bombonera la fecha pasada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/la12tuittera/status/1971578207007826230&partner=&hide_thread=false Última práctica de fútbol con CLAUDIO ÚBEDA al mando.



Se define el REEMPLAZANTE de CARLOS PALACIOS.



Luego, el plantel quedará CONCENTRADO pensando en Defensa y Justicia (Sáb 19hs) en Florencio Varela.



@Augustocesar22 pic.twitter.com/ZqOZFKAnjz — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) September 26, 2025

El probable XI de Boca Juniors para visitar a Defensa y Justicia

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Milton Giménez y Miguel Ángel Merentiel.

Embed

