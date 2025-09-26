La calma tras el viaje de Javier Milei a Estados Unidos duró poco. Apenas regresó al país, el oficialismo volvió a activar la maquinaria electoral con una certeza: la pelea rumbo al 26 de octubre será voto a voto frente al kirchnerismo.
ELECCIONES
Milei pisa el acelerador: LLA relanza la campaña y se aferra al empate con el kirchnerismo
Milei protagonizará la última fase de la campaña electoral. En la Rosada llegó una encuesta que sostiene un empate técnico con los K.
Las últimas encuestas que circulan en Balcarce 50 muestran a La Libertad Avanza y Fuerza Patria cabeza a cabeza, con apenas tres puntos de diferencia.
Reunión en la Rosada previo a la campaña
Este viernes 26/09, a las 15, la Casa Rosada será escenario de una nueva reunión de campaña. Allí se sentarán Karina Milei, el asesor Santiago Caputo y un puñado de dirigentes que ya estuvieron ajustando detalles con Pilar Ramírez, legisladora porteña que coordina la agenda federal del Presidente. Luego, gran parte del equipo se trasladará al despacho de Eduardo “Lule” Menem, otro de los engranajes de la mesa chica libertaria.
Milei recorrerá el interior
El próximo lunes 29/09 Milei viajará a Ushuaia para encabezar el primer acto de una gira que apunta al corazón del interior. El plan es ambicioso: recorrer siete de las ocho provincias que eligen senadores —Santa Fe, Mendoza, Corrientes, Córdoba, Chaco, Buenos Aires, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta y Tierra del Fuego— y sumar presencia en la Ciudad de Buenos Aires. El cierre está pensado en Córdoba, la plaza fuerte donde ya lanzó la campaña semanas atrás.
Quedaron afuera, por ahora, Santiago del Estero, Chubut y Santa Cruz, aunque no se descartan cambios de último momento. La estrategia, explican cerca del Presidente, es clara: concentrar la narrativa en la disputa económica y reforzar la polarización con el kirchnerismo.
Escenario complejo para LLA
En paralelo, el Gobierno reconoce un escenario complejo. Calculan derrotas en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, mientras en distritos gobernados por referentes de Provincias Unidas —como Gustavo Valdés en Corrientes, Ignacio Torres en Chubut y Carlos Sadir en Jujuy— anticipan una elección de tercios que podría fragmentar la competencia.
La cuenta regresiva ya está en marcha. Según el calendario de la Cámara Nacional Electoral, la campaña finaliza el 24 de octubre a las 8 de la mañana. Hasta entonces, Milei planea sostener un esquema de tres viajes semanales para mantener alto el nivel de exposición y, sobre todo, para evitar que el kirchnerismo se quede con la última palabra.
