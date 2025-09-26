Milei pisa el acelerador: LLA relanza la campaña y se aferra al empate con el kirchnerismo

image

Escenario complejo para LLA

En paralelo, el Gobierno reconoce un escenario complejo. Calculan derrotas en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, mientras en distritos gobernados por referentes de Provincias Unidas —como Gustavo Valdés en Corrientes, Ignacio Torres en Chubut y Carlos Sadir en Jujuy— anticipan una elección de tercios que podría fragmentar la competencia.

La cuenta regresiva ya está en marcha. Según el calendario de la Cámara Nacional Electoral, la campaña finaliza el 24 de octubre a las 8 de la mañana. Hasta entonces, Milei planea sostener un esquema de tres viajes semanales para mantener alto el nivel de exposición y, sobre todo, para evitar que el kirchnerismo se quede con la última palabra.

