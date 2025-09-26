A través del decreto 839/25, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, decidió declarar la caducidad de las concesiones a President Petroleum de tres áreas rionegrinas (Puesto Flores-Estancia Vieja, Puesto Prado y Las Bases) y la administración de un gasoducto interno, por lo que mientras tanto será la Empresa de Desarrollo Hidrocarburífero Provincial (Edhipsa) quien gestionará los yacimientos hasta una nueva licitación.
EDHIPSA SE HARÁ CARGO
Tras la quiebra, Río Negro le quitó las concesiones a President Petroleum
Ante la insolvencia de la compañía President Petroleum, Río Negro le quitó las concesiones y se hará cargo la provincia hasta una nueva licitación.
El decreto afirma que "la declaración de quiebra no constituye un incumplimiento subsanable, sino una situación jurídica definitiva y de carácter público, que implica la pérdida de la capacidad de ejercicio y de disposición patrimonial necesaria para cumplir con las obligaciones contractuales, técnicas, financieras y operativas derivadas del título habilitante, y que inhabilita al Concesionario, la empresa President Petroleum, para continuar desarrollando la actividad".
El artículo 1 de la norma publicada en el Boletín Oficial decide "la caducidad de las Concesiones de Explotación de las áreas hidrocarburíferas ‘Puesto Flores-Estancia Vieja’, ‘Puesto Prado’ y ‘Las Bases’, así como de la concesión de transporte del Gasoducto ‘Las Bases’". Es así que, de acuerdo al artículo 2, "todos los pozos productivos, instalaciones, bienes y accesorios afectados a las Concesiones declaradas caducas, en beneficio y dominio del Estado Provincial".
A mediados de julio, Mariela Moya, secretaria de Hidrocarburos de la provincia de Río Negro, había dicho al diario homónimo que tanto las empresas President y Aconcagua habían presentado documentación para prorrogar sus concesiones. No obstante, " vamos determinando que no hay mucha perspectiva a futuro", decía.
Con el paso del tiempo, Aconcagua logró un salvataje por parte de Vista y Trafigura, quedando el control en manos de Tango Energy y su fundador y CEO, Pablo Iuliano -un hombre de la industria que pasó por Tecpetrol e YPF.
Con President no pasó lo mismo y los problemas financieros empezamos a repercutir en la operatividad de los yacimientos que manejaba en Río Negro y Salta.
Pedido de quiebra
A principios de agosto de este año, President Petroleum reconoció la imposibilidad de revertir una situación financiera cada vez más asfixiante, y envió un comunicado la Comisión Nacional de Valores y Bolsas (CNV) y Mercados Argentinos (BYMA), en la que confirmó lo que los balances anticipaban desde hace tiempo.
La solicitud de quiebra representa el cierre de un ciclo para una petrolera mediana que, tras varios intentos de reestructuración, no logró sostener la operación ni generar la liquidez mínima para afrontar vencimientos.
Los yacimientos han continuado operativos con sus 40 empleados por el rol que tuvo Brava Ingeniería, la contratista que presta servicios integrales para estas áreas, desde la operación de plantas hasta el mantenimiento y logística. En mayo último, la empresa emitió un comunicado para aclarar que iban a continuar trabajando y dar un respaldo a la situación en tanto aguardaban que President diera respuestas. Hoy el interlocutor es el propio estado provincial, a través de Edhipsa.
El Gobierno de Río Negro le asignará por 180 días, de forma excepcional a Edhipsa, las concesiones caducadas "para llevar a cabo todas las medidas necesarias que garanticen la continuidad operativa, ambiental y de seguridad" hasta tanto se defina un nuevo llamado a Licitación Pública de las Concesiones de explotación.
El artículo 4 del decreto instruye a la Secretaría de Energía y Ambiente y a la Fiscalía de Estado a que determinen y cuantifiquen la deuda de President como consecuencia de los incumplimientos de compromisos de inversión, multas por regalías adeudadas y otros conceptos.
Otras noticias de Urgente24
Un cierre y una quiebra: La 'muerte' de dos emblemas industriales en tan solo 24 horas
La Gran Estafa (o el tiro en el pie): Milei sale de una y entra en otra
Argentina atrapada, por Milei, en la puja USA vs. China por el "petróleo del siglo XXI"
Trump arremete contra el mundo: aranceles brutales a fármacos y camiones
Y se viene la guerra tras el 'régimen cambiario' llamado retenciones 0