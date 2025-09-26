Tras la quiebra, Río Negro le quitó las concesiones a President Petroleum

Con el paso del tiempo, Aconcagua logró un salvataje por parte de Vista y Trafigura, quedando el control en manos de Tango Energy y su fundador y CEO, Pablo Iuliano -un hombre de la industria que pasó por Tecpetrol e YPF.

Con President no pasó lo mismo y los problemas financieros empezamos a repercutir en la operatividad de los yacimientos que manejaba en Río Negro y Salta.

Pedido de quiebra

A principios de agosto de este año, President Petroleum reconoció la imposibilidad de revertir una situación financiera cada vez más asfixiante, y envió un comunicado la Comisión Nacional de Valores y Bolsas (CNV) y Mercados Argentinos (BYMA), en la que confirmó lo que los balances anticipaban desde hace tiempo.

La solicitud de quiebra representa el cierre de un ciclo para una petrolera mediana que, tras varios intentos de reestructuración, no logró sostener la operación ni generar la liquidez mínima para afrontar vencimientos.

Los yacimientos han continuado operativos con sus 40 empleados por el rol que tuvo Brava Ingeniería, la contratista que presta servicios integrales para estas áreas, desde la operación de plantas hasta el mantenimiento y logística. En mayo último, la empresa emitió un comunicado para aclarar que iban a continuar trabajando y dar un respaldo a la situación en tanto aguardaban que President diera respuestas. Hoy el interlocutor es el propio estado provincial, a través de Edhipsa.

El Gobierno de Río Negro le asignará por 180 días, de forma excepcional a Edhipsa, las concesiones caducadas "para llevar a cabo todas las medidas necesarias que garanticen la continuidad operativa, ambiental y de seguridad" hasta tanto se defina un nuevo llamado a Licitación Pública de las Concesiones de explotación.

El artículo 4 del decreto instruye a la Secretaría de Energía y Ambiente y a la Fiscalía de Estado a que determinen y cuantifiquen la deuda de President como consecuencia de los incumplimientos de compromisos de inversión, multas por regalías adeudadas y otros conceptos.

