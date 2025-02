Techint y Weretilneck enfrentados por contrataciones en Vaca Muerta

La situación exige negociaciones urgentes, revela el periódico Río Negro, por tanto, el 18 de marzo se realizará una reunión en Cipolletti entre el sindicato, empresas y el gobierno para resolver el incumplimiento del convenio laboral.

Exigencias políticas y fondo económico

Regalías del 1%: Río Negro negocia con YPF y otras petroleras un aporte equivalente al 1% del valor del crudo transportado (≈ USD 60 millones/año). Argumentan que, a diferencia de Neuquén (12% de regalías), la provincia no recibe beneficios directos. RIGI en debate: Las empresas objetaron el pedido, alegando que el proyecto ya se acoge al Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI), que garantiza estabilidad fiscal.

Proyecciones y tensiones

Crecimiento vs. regulación : Mientras el oleoducto promete dinamizar la economía regional, el gobierno insiste en que el desarrollo no debe socavar derechos laborales ni la producción local.

Juan Garrido (Uocra) exigió que las contrataciones prioricen la bolsa de trabajo gremial: «Si falta especialización, se busca fuera, pero primero se respeta lo local».

El oleoducto Vaca Muerta Sur simboliza tanto una oportunidad económica para Río Negro como un campo de batalla por la justicia laboral y la distribución de beneficios en un contexto de crisis sectorial.

Paradójica Argentina

A pesar de los records de produccion en Vaca Muerta, Argentina se ve obligada a importar gas desde Chile. Esta situacion, segun el ex secretario de Energia Emilio Apud, es "un contrasentido" dado que Argentina posee Vaca Muerta y Chile no produce gas, reveló el ingeniero a El Economista.

La importacion se debe a un desajuste entre la oferta y la demanda interna, limitaciones en el transporte interno y la disminucion del suministro desde Bolivia. El gas importado, que llega a traves del Gasoducto Norandino, tiene un precio entre U$S 15 y U$S 20/MMBTU, mientras que en Vaca Muerta se paga a U$S 3,50.

La demora en la reversion del Gasoducto Norte, una obra clave para llevar el gas de Vaca Muerta a las provincias del NOA, es uno de los principales problemas. Apud senala que la reversion "aun no esta completada debido a retrasos en las obras en La Carlota y San Jeronimo", y cerro: Ahora, resumió el ex funcionario, "Argentina se encuentra en la paradoja de comprarle gas a Chile a un precio mucho más alto (entre U$S 10 y U$S 20 el millón de BTU) en lugar de usar el de Vaca Muerta, que cuesta U$S 3,5".

Estado de situación energética

La situacion energetica en Argentina se ha visto agravada por cortes masivos de electricidad en provincias como Cordoba, La Rioja y otras. En el AMBA, la demanda record tensiono el sistema electrico. CAMMESA priorizo el suministro en el AMBA, lo que genero criticas. A pesar de contar con Vaca Muerta, Argentina enfrenta problemas para garantizar su seguridad energetica debido a falencias en el sistema de transporte y distribucion. Los expertos aseguran que "mientras no se solucionen las falencias en el sistema de transporte y distribucion, la paradoja de importar gas en un pais con abundante produccion seguira siendo una realidad dificil de justificar"

