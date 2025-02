No arrancan las clases: Sindicatos de la CGT anuncian 2 paros

"Si tomáramos el mismo salario que otorgó el Gobierno en julio del año pasado, ese tendría que ascender a $715.000. Aún disconformes, tampoco se produjo la recuperación por inflación. Es decir, estamos por debajo de la línea de pobreza, como muchas veces señalamos las organizaciones sindicales docentes y la CGT", agregó.

"No nos queda otro camino", aseveró y le adjudicó la responsabilidad " absoluta" al Gobierno "por no dar respuesta ni atender al justo reclamo que señalamos". Desde la CEA también indicaron que anticiparon que los "convocaran con tiempo" para iniciar un diálogo al respecto. Puntualizaron sobre una presentación formal de notas que hicieron en las Secretarías de Trabajo y de Educación, dependientes del Ministerio de Capital Humano, y no obtuvieron respuesta.

Docentes "bajo la línea de indigencia"

La semana pasada, los gremios docentes que integran la CGT analizaron la situación salarial del sector y advirtieron que podría desatarse un conflicto: “Estamos a horas del inicio de clases y todavía no hubo una convocatoria a la negociación salarial a nivel nacional”, afirmó el secretario de Políticas Educativas cegetista, Sergio Romero (UDA), en diálogo con Infobae.

“No nos vamos a a hacer responsables si vamos a un conflicto porque hay un solo responsable, que es el gobierno nacional -enfatizó el líder gremial-, pero seguiremos trabajando con los sindicatos docentes que integran la CGT para buscar una salida a las grandes necesidades que tiene el sistema educativo y a las profundas carencias que tiene el salario de los educadores en nuestro país”.

La CGT habla de una crisis salarial del sector, donde el sueldo mínimo de los docentes se mantiene en $420 mil desde el 22 de agosto pasado, una cifra que, destacó el titular de UDA, “se encuentra por debajo de la línea de indigencia”.

Cuándo comienzan las clases

De acuerdo al cronograma nacional actual, que fue modificado en las últimas semanas, el lunes 24 las clases deben arrancar en Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Cruz. Al día siguiente lo hará Neuquén y el miércoles 26 será el turno de La Pampa.

En las provincias del Norte Grande, debido a que se espera un importante movimiento turístico por el Carnaval, el retorno a las aulas será el próximo 5 de marzo. Ese día las aulas se abrirán en Salta, Jujuy, Tucumán, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Catamarca y Misiones, y también se sumarán Provincia de Buenos Aires y Tierra del Fuego.

--------------

Más contenido en Urgente24:

En casas de apuestas de USA pagaban 9 a 1 si Milei renuncia en 2025: 2 días más tarde, abonan 4 a 1

Tiempo récord: Demolición aprobada, fue el Luna Park

La miniserie de apenas 7 capítulos que te va a atrapar desde el comienzo

Tarjeta roja para Uber: La multa que deberán pagar los conductores en esta provincia

Boca: Diego Monroig aprovechó que no estaba Tato Aguilera y filtró una primicia