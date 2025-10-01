Espert se inmoló en A24: no aceptó ni negó haber recibido US$ 200.000 de narcos

Rossi: “ Contestale a Pablo Rossi, por favor”.

Espert: “Te contesto de la siguiente manera: a Grabois le voy a contestar donde él presentó la demanda. Se trata de un excel de la contabilidad paralela de un fondo fiduciario de Fred Machado”.

Rossi: “¿Es un papel de una supuesta contabilidad paralela?”

Espert: “¿Grabois fue a la justicia con esto? Vamos a ir a la justicia para contestarle. No sé qué es eso”.

Santiago Fioritti: ¿Usted cobró o no cobró?

Espert: “Es un papel trucho”.

Fioritti: “No lo cobró, entonces? No hablamos de la campaña electoral, hablamos sobre si cobró o no cobró.

Espert: “Siempre voy a responder lo mismo”.

Fioritti: “ Es que no está respondiendo la pregunta”.

Rossi: “te das cuenta que al no responder das lugar “al que calla otorga”?

Espert: "No es tan simplista, el que calla otorga. No vamos a hablar de otra cosa que no sea la realidad que nos dejó el kirchnerismo. Yo no sabía que se trataba del avión de un tipo vinculado al narcotráfico. El mundo de la política es esotérico. Que me hagan esta misma pregunta un millón de veces, no tengo nada que ocultar. Voy a dar todas las entrevistas necesarias para aclararlo".

Rossi: “el votante de ustedes no les tolera lo que se le tolera a otros dirigentes de la oposición. ¿Vas a dar un paso al costado?”.

Espert: “No voy a dar un paso al costado, voy a ser candidato, no le voy a dar el gusto a Juan Grabois. Ahora, van a venir demandas mías. Grabois, armaste un video mostrando aviones narcos en el campo de mi familia en Pergamino”.

+Es una operación del 2019

-Pero te transfirió 200 mil dólares o no?

+Yo no me voy a prestar para este juego

-No me estás contestando la pregunta



JAJAJAJJAJA ESPERT NO PUEDE CONTESTAR POR SI O POR NO

pic.twitter.com/D0KIdzFIIm — TUGO News (@TugoNews) October 2, 2025

¿Cómo se gestó la entrevista a Espert en A24?

El gobierno nacional obligó al candidato a dar explicaciones en la televisión para tratar de frenar el escándalo del financiamiento narco que dinamitó la campaña electoral de La Libertad Avanza.

Pero, Espert se negó a confirmar en el vivo la transacción que había tildado hasta ahora de "operación kuka".

No quiso aceptar que cualquiera le podía hacer transferencias y que no sabía quién le generaba contribuciones de campaña.

El titular de la comisión de presupuesto de la cámara baja se aferró al trillado guión de emparentar su situación con la del ex candidato Enrique Olivera a quien 3 días antes de las elecciones de 2005 lo acusaron de tener cuentas en el exterior.

Fue tan inconsistente el manejo de los fondos de Espert en la campaña de 2019 que la Justicia rechazó su balance del acto comicial.

Las boletas únicas ya están aprobadas por la justicia electoral y no se pueden modificar, aún cuando Espert bajase o se muriese. Su cara estará en las boletas. El diputado nacional necesita seguir en la càmara baja para mantener sus fueros.