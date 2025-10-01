Reporteado por el periodista ultra oficialista Gabriel Anello, Milei agregó: "Cuando me visitó Martín Palermo me emocioné. Este hombre hizo dos goles en seis minutos”.
ENTREVISTADO EN RADIO MITRE
Milei se emocionó y lagrimeó al recordar la despedida de Martín Palermo en Boca
"Cuando se retiró Palermo no volví más a una cancha" dijo el presidente Javier Milei en Radio Mitre.
“¿Sabe lo que le deseo a Palermo? Que sea feliz. Se lo deseo con todo mi corazón, porque él me hizo feliz en la cancha”.
“Hemos pasado momentos muy lindos en la cancha. Lo único que veo de fútbol es el Seleccionado Argentino".
El Jefe de Estado repitió lo de "chimentos de peluquería" sobre los ataques opositores e insistió que "Diego Spagnuolo se equivocó porque debería haber denunciado si veía algo raro".
Adjudicó la situación económica actual a "operaciones que hace el socialismo del Siglo XXI y yo no me voy a dejar llevar por los sicópatas".
"No tengo miedo que me maten"
“El socialismo y el woke es muy violento y ellos cancelaban a todo el mundo. Usted podía decir las mentiras woke o cosas de mucho más de izquierda o no podía decir nada sobre el liberalismo. Yo los llamo socialismos de diversos pelajes”.
“Lo que hizo Elon Musk fue liberar esa discusión, entonces liberó el debate. Entonces empezaron a ver confrontadas sus ideas, entonces empezaron a perder. Por eso es que ellos cancelaban, porque no soportan el debate”.