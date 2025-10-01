Milei se emocionó y lagrimeó al recordar la despedida de Martín Palermo en Boca

El Jefe de Estado repitió lo de "chimentos de peluquería" sobre los ataques opositores e insistió que "Diego Spagnuolo se equivocó porque debería haber denunciado si veía algo raro".

Adjudicó la situación económica actual a "operaciones que hace el socialismo del Siglo XXI y yo no me voy a dejar llevar por los sicópatas".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1973563483695489502&partner=&hide_thread=false SE VIENE



MILEI CON ANELLO: La reunión con Trump el 14 de octubre va a ser MUY MUY MUY IMPORTANTE"



MAGA

pic.twitter.com/q0p5h1QKdp — Adam Smith (@liberalona) October 2, 2025

"No tengo miedo que me maten"

“El socialismo y el woke es muy violento y ellos cancelaban a todo el mundo. Usted podía decir las mentiras woke o cosas de mucho más de izquierda o no podía decir nada sobre el liberalismo. Yo los llamo socialismos de diversos pelajes”.

“Lo que hizo Elon Musk fue liberar esa discusión, entonces liberó el debate. Entonces empezaron a ver confrontadas sus ideas, entonces empezaron a perder. Por eso es que ellos cancelaban, porque no soportan el debate”.

Ellos tienen tres instancias de lucha: ensuciar a una persona. El segundo es meterse con la familia. El tercero es directamente ir por la vida, la violencia que puede matar gente. Usted ve como intentaron matar a Trump, a Bolsonaro. Entonces están entrando en un proceso de radicalización muy violenta. Ellos tienen tres instancias de lucha: ensuciar a una persona. El segundo es meterse con la familia. El tercero es directamente ir por la vida, la violencia que puede matar gente. Usted ve como intentaron matar a Trump, a Bolsonaro. Entonces están entrando en un proceso de radicalización muy violenta.