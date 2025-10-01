urgente24
POLÍTICA Milei > Martín Palermo > Radio Mitre

ENTREVISTADO EN RADIO MITRE

Milei se emocionó y lagrimeó al recordar la despedida de Martín Palermo en Boca

"Cuando se retiró Palermo no volví más a una cancha" dijo el presidente Javier Milei en Radio Mitre.

01 de octubre de 2025 - 23:52
Javier Milei y Martin Palermo

Javier Milei y Martin Palermo

NA

Reporteado por el periodista ultra oficialista Gabriel Anello, Milei agregó: "Cuando me visitó Martín Palermo me emocioné. Este hombre hizo dos goles en seis minutos”.

“¿Sabe lo que le deseo a Palermo? Que sea feliz. Se lo deseo con todo mi corazón, porque él me hizo feliz en la cancha”.

El día que se retiró fue muy fuerte, el día que le dieron el arco de la bombonera. No volví más a la cancha después de ese día. Ibamos los 4 a la cancha: iba con mi papá, mi mamá y mi hermana a la cancha. El día que se retiró fue muy fuerte, el día que le dieron el arco de la bombonera. No volví más a la cancha después de ese día. Ibamos los 4 a la cancha: iba con mi papá, mi mamá y mi hermana a la cancha.

Seguir leyendo

“Hemos pasado momentos muy lindos en la cancha. Lo único que veo de fútbol es el Seleccionado Argentino".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1973569206508737009&partner=&hide_thread=false

El Jefe de Estado repitió lo de "chimentos de peluquería" sobre los ataques opositores e insistió que "Diego Spagnuolo se equivocó porque debería haber denunciado si veía algo raro".

Adjudicó la situación económica actual a "operaciones que hace el socialismo del Siglo XXI y yo no me voy a dejar llevar por los sicópatas".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1973563483695489502&partner=&hide_thread=false

"No tengo miedo que me maten"

“El socialismo y el woke es muy violento y ellos cancelaban a todo el mundo. Usted podía decir las mentiras woke o cosas de mucho más de izquierda o no podía decir nada sobre el liberalismo. Yo los llamo socialismos de diversos pelajes”.

“Lo que hizo Elon Musk fue liberar esa discusión, entonces liberó el debate. Entonces empezaron a ver confrontadas sus ideas, entonces empezaron a perder. Por eso es que ellos cancelaban, porque no soportan el debate”.

Ellos tienen tres instancias de lucha: ensuciar a una persona. El segundo es meterse con la familia. El tercero es directamente ir por la vida, la violencia que puede matar gente. Usted ve como intentaron matar a Trump, a Bolsonaro. Entonces están entrando en un proceso de radicalización muy violenta. Ellos tienen tres instancias de lucha: ensuciar a una persona. El segundo es meterse con la familia. El tercero es directamente ir por la vida, la violencia que puede matar gente. Usted ve como intentaron matar a Trump, a Bolsonaro. Entonces están entrando en un proceso de radicalización muy violenta.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES