SANTA FE. En medio del escándalo por José Luis Espert y su presunto vínculo con el narcotráfico, Pablo Farías, candidato a diputado nacional por Provincias Unidas, sostuvo que cualquier hecho vinculado al delito, y aún más cuando hay indicios de relación con estructuras narcocriminales, debe ser aclarado sin dilaciones por quienes ocupan o aspiran a cargos públicos.
MENSAJE CON TINTE POLÍTICO
Narcotráfico: Provincias Unidas aprovecha el momento crítico del Gobierno para jugar fuerte
En medio del escándalo con José Luis Espert (narcotráfico), el candidato a diputado nacional por Provincias Unidas, Pablo Farías, puso a Santa Fe como ejemplo.
Lucha contra el narcotráfico
Sobre ese marco, Farías destacó el trabajo que viene realizando el Gobierno de Maximiliano Pullaro en la lucha contra el crimen organizado y en pos de mejorar los índices de seguridad en todo el territorio provincial.
Mensaje con tinte político (Provincias Unidas)
La propuesta de Provincias Unidas en Santa Fe de cara a las elecciones de octubre está encabezada por la vicegobernadora Gisela Scaglia; le sigue Farías; y la actual diputada nacional, Melina Giorgi. El resto de los candidatos son Rogelio Biazzi, Natalia Corona, Fabián Peralta, Nadia Doria, Jorge Paladini y Betina Florito.
Farías advirtió que Argentina aún está en condiciones de evitar el escenario que atraviesan otros países de la región.
"Todavía estamos a tiempo de que la Argentina no se convierta en uno de esos países donde se confunde el poder político con el narco, como sucede lamentablemente en otros lugares de Latinoamérica. Por suerte, en nuestro país todavía estamos a tiempo de dar una lucha frontal contra la narcocriminalidad", indicó.
Combate a las mafias: Santa Fe ¿como ejemplo?
Dentro de ese contexto, reivindicó lo hecho en Santa Fe en los últimos veinte meses, especialmente en Rosario, donde -remarcó- la decisión política permitió transformar el enfoque estatal frente al delito organizado, como no sucedió en los años previos. "Se modificaron leyes, se cambió la forma de actuar, se equipó a la provincia y se le dieron las herramientas necesarias para enfrentar decididamente a los narco", precisó.
Farías sostuvo que uno de los principales avances fue impedir que los cabecillas sigan conduciendo a las bandas desde las cárceles. "Se los aisló en la comunicación para que no puedan seguir cometiendo delitos ni mantener el mando de las organizaciones", destacó. A su vez, agregó el decomiso de bienes y recursos económicos como una herramienta estratégica.
"Les sacamos los bienes y los recursos, y las subastas que hicimos en Santa Fe son únicas en el país. Eso también les impide seguir funcionando", apuntó.
El diputado insistió en que el combate a las mafias requiere, además, un blindaje absoluto del Estado frente a cualquier intento de penetración delictiva.
"Hay que asegurarse de que no haya ninguna vinculación del Estado ni de los funcionarios con las organizaciones narco criminales. Argentina está a tiempo de evitar ser uno de esos países donde hoy las estructuras criminales se confunden con el poder público", cerró.
