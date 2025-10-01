Narcotráfico: Provincias Unidas aprovecha el momento crítico del Gobierno para jugar fuerte

Farías advirtió que Argentina aún está en condiciones de evitar el escenario que atraviesan otros países de la región.

"Todavía estamos a tiempo de que la Argentina no se convierta en uno de esos países donde se confunde el poder político con el narco, como sucede lamentablemente en otros lugares de Latinoamérica. Por suerte, en nuestro país todavía estamos a tiempo de dar una lucha frontal contra la narcocriminalidad", indicó.

Combate a las mafias: Santa Fe ¿como ejemplo?

Dentro de ese contexto, reivindicó lo hecho en Santa Fe en los últimos veinte meses, especialmente en Rosario, donde -remarcó- la decisión política permitió transformar el enfoque estatal frente al delito organizado, como no sucedió en los años previos. "Se modificaron leyes, se cambió la forma de actuar, se equipó a la provincia y se le dieron las herramientas necesarias para enfrentar decididamente a los narco", precisó.

Farías sostuvo que uno de los principales avances fue impedir que los cabecillas sigan conduciendo a las bandas desde las cárceles. "Se los aisló en la comunicación para que no puedan seguir cometiendo delitos ni mantener el mando de las organizaciones", destacó. A su vez, agregó el decomiso de bienes y recursos económicos como una herramienta estratégica.

"Les sacamos los bienes y los recursos, y las subastas que hicimos en Santa Fe son únicas en el país. Eso también les impide seguir funcionando", apuntó.

image Pablo Farías reivindicó el modelo santafesino de combate al delito y reclamó transparencia inmediata ante cada sospecha que involucre a funcionarios o candidatos. Foto: Gobierno de Santa Fe

El diputado insistió en que el combate a las mafias requiere, además, un blindaje absoluto del Estado frente a cualquier intento de penetración delictiva.

"Hay que asegurarse de que no haya ninguna vinculación del Estado ni de los funcionarios con las organizaciones narco criminales. Argentina está a tiempo de evitar ser uno de esos países donde hoy las estructuras criminales se confunden con el poder público", cerró.

Más contenidos en Urgente24:

Argentinos deportados están de nuevo en el punto de partida Ezeiza

La miniserie de 8 capítulos que todos devoran en cuestión de horas

River 1 - Riestra 2: el Malevo hizo historia y hubo abucheo Monumental para los de Gallardo

Furor por este outlet con precios extremadamente bajos que no se ven todos los días

Argentina 3 - Cuba 1: a pesar de un bochornoso arbitraje, la Albiceleste rindió honor al fútbol criollo