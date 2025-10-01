El dólar sigue firme y los sufren los bonos y las acciones

La primera rueda de octubre no trae alivio para los inversores en argentina y confirma que el clima de desconfianza domina la escena. El dólar en todas sus variantes volvió a dispararse, los bonos en dólares profundizaron la tendencia bajista y el riesgo país se sostuvo en torno a los 1.230 puntos básicos, en un nivel que mantiene bloqueada cualquier chance de financiamiento para la Argentina.
Dólar en alza y más presión sobre la brecha
La jornada estuvo marcada por un salto en el tipo de cambio. El mayorista cerró en $1.425 con una suba diaria del 3,3%, mientras que el oficial avanzó hasta $1.450 (+3,6%). En los financieros, el MEP se ubicó en $1.516,07 (+1,5%) y el contado con liquidación en $1.562,59 (+1,4%). El dólar tarjeta, por su parte, se disparó hasta $1.885.
Con estos números, el mercado volvió a reflejar la dolarización de carteras a medida que se acerca la elección presidencial del 26 de octubre. La dinámica de cobertura gana intensidad y se convierte en la variable central que explica el movimiento de los activos locales.
Bonos en dólares, otra rueda en rojo
La deuda soberana en moneda dura volvió a mostrar un desempeño negativo en la primera rueda de octubre. Entre los más castigados se ubicaron el GD46D (-2,6% a US$52,00), el AE38D (-2,7% a US$50,35) y el AL41D (-2,7% a US$46,38). También retrocedieron el AL35D (-1,2% a US$49,60) y el AL30D (-0,2% a US$50,29).
Las únicas excepciones estuvieron en el AL29D y GD30D, que lograron avanzar 0,7% hasta US$53,43 y US$55,28, respectivamente, mientras que el GD35D busca cerrar neutro en US$54,01.
El saldo refleja que la presión vendedora se concentra en los bonos largos, vinculados a expectativas de sostenibilidad de la deuda, mientras que los más cortos encuentran algo de soporte.
El Merval sube (pero en pesos)
En la renta variable local, el S&P Merval avanzó 1,1% en pesos hasta los 1.793.381 puntos, aunque en su versión en dólares retrocedió 0,2%, acumulando una pérdida anual del 46,2%.
La leve mejora en pesos no se traduce en un cambio de expectativas. Por el contrario, se interpreta como un reflejo del empuje del CCL, más que como un indicio de confianza genuina en las acciones argentinas. El bajo volumen operado refuerza la idea de que la demanda es selectiva y defensiva.
Entre las principales subas se destacaron Aluar (+3,5%), Pampa Energía (+1,8%), Irsa (+1,7%), TGN (+1,7%) y YPF (+0,9%). Del otro lado, las caídas se concentraron en Supervielle (-0,7%), BYMA (-0,7%) y Valo (-0,4%).
ADRs en Wall Street
El panorama para los activos argentinos en Nueva York fue más severo. La mayoría de los ADRs cerraron en terreno negativo, confirmando que los inversores extranjeros prefieren reducir exposición antes que buscar cobertura.
Los retrocesos más marcados correspondieron a Mercado Libre (-4,5%), Supervielle (-2,2%), Banco Macro (-1%), Galicia (-0,9%) y Globant (-2,6%). También cayeron YPF (-0,8%) y Loma Negra (-1,7%).
Solo algunas compañías lograron escapar a la ola vendedora: Telecom (+2,1%), Ternium (+1,4%), Tenaris (+3,3%) y Edenor (+0,6%). Sin embargo, el balance general fue claramente negativo.
Un octubre marcado por la política
Con las elecciones presidenciales en la mira y encuestas que proyectan un resultado abierto, los inversores refuerzan sus estrategias defensivas. La dolarización de portafolios y la búsqueda de cobertura dominan las decisiones, mientras que los flujos hacia activos locales se mantienen débiles.
Bonos en baja, ADRs castigados y un Merval sostenido solo por el dólar financiero dejan claro que el mercado argentino continúa operando bajo un escenario de fragilidad estructural difícil de revertir en el corto plazo.
