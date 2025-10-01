El dólar sigue firme y los sufren los bonos y las acciones

image

Las únicas excepciones estuvieron en el AL29D y GD30D, que lograron avanzar 0,7% hasta US$53,43 y US$55,28, respectivamente, mientras que el GD35D busca cerrar neutro en US$54,01.

El saldo refleja que la presión vendedora se concentra en los bonos largos, vinculados a expectativas de sostenibilidad de la deuda, mientras que los más cortos encuentran algo de soporte.

El saldo refleja que la presión vendedora se concentra en los bonos largos, vinculados a expectativas de sostenibilidad de la deuda, mientras que los más cortos encuentran algo de soporte.

Sin embargo, la tendencia general continúa dominada por la aversión al riesgo argentino, con pérdidas mensuales que ya superan el 9% en algunos tramos de la curva.

El Merval sube (pero en pesos)

En la renta variable local, el S&P Merval avanzó 1,1% en pesos hasta los 1.793.381 puntos, aunque en su versión en dólares retrocedió 0,2%, acumulando una pérdida anual del 46,2%.

La leve mejora en pesos no se traduce en un cambio de expectativas. Por el contrario, se interpreta como un reflejo del empuje del CCL, más que como un indicio de confianza genuina en las acciones argentinas. El bajo volumen operado refuerza la idea de que la demanda es selectiva y defensiva.

Entre las principales subas se destacaron Aluar (+3,5%), Pampa Energía (+1,8%), Irsa (+1,7%), TGN (+1,7%) y YPF (+0,9%). Del otro lado, las caídas se concentraron en Supervielle (-0,7%), BYMA (-0,7%) y Valo (-0,4%).

ADRs en Wall Street

El panorama para los activos argentinos en Nueva York fue más severo. La mayoría de los ADRs cerraron en terreno negativo, confirmando que los inversores extranjeros prefieren reducir exposición antes que buscar cobertura.

Los retrocesos más marcados correspondieron a Mercado Libre (-4,5%), Supervielle (-2,2%), Banco Macro (-1%), Galicia (-0,9%) y Globant (-2,6%). También cayeron YPF (-0,8%) y Loma Negra (-1,7%).

Solo algunas compañías lograron escapar a la ola vendedora: Telecom (+2,1%), Ternium (+1,4%), Tenaris (+3,3%) y Edenor (+0,6%). Sin embargo, el balance general fue claramente negativo.

Un octubre marcado por la política

Con las elecciones presidenciales en la mira y encuestas que proyectan un resultado abierto, los inversores refuerzan sus estrategias defensivas. La dolarización de portafolios y la búsqueda de cobertura dominan las decisiones, mientras que los flujos hacia activos locales se mantienen débiles.

Con las elecciones presidenciales en la mira y encuestas que proyectan un resultado abierto, los inversores refuerzan sus estrategias defensivas. La dolarización de portafolios y la búsqueda de cobertura dominan las decisiones, mientras que los flujos hacia activos locales se mantienen débiles.

El arranque de octubre hereda la volatilidad de septiembre y anticipa un mes cargado de tensión, donde cada dato político tendrá impacto directo en las cotizaciones.

Bonos en baja, ADRs castigados y un Merval sostenido solo por el dólar financiero dejan claro que el mercado argentino continúa operando bajo un escenario de fragilidad estructural difícil de revertir en el corto plazo.

