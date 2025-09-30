en vivo MLS Inter Miami 3 - Chicago Fire 5: una lluvia de goles, un partido de locos y mucho por pulir

Inter Miami estuvo a punto de lograr una remontada heroica, pero el equipo de Messi dio demasiadas licencias y sufrió una goleada histórica de local.