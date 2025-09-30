urgente24
Inter Miami 3 - Chicago Fire 5: una lluvia de goles, un partido de locos y mucho por pulir

Inter Miami estuvo a punto de lograr una remontada heroica, pero el equipo de Messi dio demasiadas licencias y sufrió una goleada histórica de local.

30 de septiembre de 2025 - 19:47

Inter Miami recibe a Chicago Fire, por una nueva fecha de la MLS, que poco a poco se acerca al final de la fase regular. Con la clasificación a los playoffs ya en el bolsillo, Las Garzas saben que el de esta noche es un partido clave: puede alcanzar al líder de la Conferencia, Philadelphia.

Desde las 20.40, Inter Miami recibe a Chicago Fire en el Chase Stadium, en Florida. Buscará extender la racha de cuatro partidos invicto, además de alcanzar al puntero. Con 56 puntos y dos partidos menos hasta el momento, el equipo de Javier Mascherano puede igualar las 59 unidades de Philadelphia aunque, por el momento, quedaría debajo suyo por diferencia de gol.

Messi lo hizo: doble asistencia para el triunfo de Inter Miami ante Atlas
Messi y De Paul, amigos y compañeros

Messi y De Paul, amigos y compañeros

Con cuatro partidos por delante sumando el de esta noche ante Chicago Fire, Inter Miami tiene en vistas terminar como líder de la Conferencia para quedarse con la Supporters’ Shield, trofeo que entrega la MLS al mejor equipo de la fase regular.

Lionel Messi jugó el partido anterior, en el empate del Inter Miami vs. Toronto por 1 a 1, por lo que es de suponer que estará presente en el duelo ante Chicago Fire.

Final del partido: Chicago Fire venció 5-3 a Inter Miami

¡GOL DE CHICAGO FIRE! VIDEO: Gutiérrez vuelve a ampliar el marcador para los visitantes y pone el 5-3

¡GOL DE CHICAGO FIRE! VIDEO: Reynolds aparece solo por el segundo palo para el 4-3

¡GOL DE INTER MIAMI! VIDEO: Lucho Suárez la puso contra el palo y ahora las cosas están 3-3

Las Garzas crecieron en el partido y están cerca de igualar el marcador, pero les falta la última puntada

¡GOL DE INTER MIAMI! VIDEO: Suárez le pega casi cayéndose pero logra marcar

Es un buen inicio de Las Garzas, que muestran reacción ante un pálido primer tiempo

Comienza el 2T

Final del 1T

¡GOL DE CHICAGO FIRE! VIDEO: Otro contragolpe mal defendido por Las Garzas y Kouamé factura el 3-1

¡GOL DE INTER MIAMI! VIDEO: Toto Avilés (ex Racing) marca el descuento con una carambola en el área

¡GOL DE CHICAGO FIRE! VIDEO: El Miami sufre el contragolpe y Dean le marca un gol de caño a Ustari para el 2-0

Chicago Fire, super compacto y agazapado: espera al Inter Miami, le cierra los caminos y lo lastima de contragolpe

¡Qué toque, Leo! Messi le dejó la pelota servida a Lucho Suárez con una caricia: el Pistolero definió y se fue apenas afuera

¡GOL DE CHICAGO FIRE! VIDEO: D´Avilla marca de cabeza tras una pasiva defensa del Miami

¡Qué pelota sacó Ustari! El arquero tapó un mano a mano que era un gol cantado para Chicago Fire, tras una mala cobertura de su equipo

Comienza el partido

Con Messi y De Paul, Inter Miami tiene el EQUIPO TITULAR confirmado

Ustari; Weingandt, Avilés, Luján, Alba; Busquets, De Paul, Bright; Segovia, Suárez, Messi

Leo Messi, super vigente en números: es el goleador de la MLS y uno de los máximos asistidores

Leo lleva 24 tantos en los que va de la Major League Soccer y es el pichichi del torneo. No contento con esa performance, también es uno de los máximos asistidores: lleva 11 pases gol, cinco menos que el líder Anders Dreyer, de San Diego FC.

TV: Dónde ver Inter Miami de Leo Messi vs. Chicago Fire

El encuentro entre Inter Miami y Chicago Fire puede verse por Apple TV a través del paquete Season Pass, similar al pack fútbol para nuestro país. El Season Pass de la MLS está disponible a través de la app de Apple TV en dispositivos Apple, Android y Smart TV, así como en la web en tv.apple.com.

El arma letal de Inter Miami: la brutal cifra que lleva "la unidad de ataque"

La "unidad de ataque", como le llama el Inter Miami a su ofensiva compuesta por delanteros, extremos y mediocampistas, es definitivamente el arma más poderosa que tiene el equipo. De los 65 goles que llevan Las Garzas a lo largo de esta temporada, 52 han sido convertidos por esa "unidad de ataque". Messi es el goleador del equipo y también del campeonato local, con 24 tantos.

El récord que alcanzó Inter Miami con Javier Mascherano como DT

A falta de cuatro fechas para el cierre, el conjunto de Miami logró la clasificación a los playoffs alcanzando un récord de puntos: 56 en total, con 16 victorias, 6 derrotas y 8 empates.

