Por la masacre de Florencio Varela hay 9 detenidos: en las primeras horas cayeron los cuidadores de la casa del horror y quienes filmaron y ayudaron con las ejecuciones: Magalí Celeste González Guerrero (28), Andrés Maximiliano Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19) y Miguel Ángel Villanueva Silva (27).
HABÍAN ESCAPADO DEL PAÍS
Capturaron en Perú a Matías Ozorio y Pequeño J, responsables de la masacre de Varela
Mientras tanto, Victoriano Tony Janzen Valverde (alias Pequeño J) fue apresado tras dormir 2 dìas en la calle en Lima. Fallaron todos los controles en Argentina.
Todos ellos fueron trasladados al penal de Melchor Romero.
Luego, a una semana de los hechos, fueron capturados quien acompañó al Chevrolet Trucker que llevó a las jóvenes al cadalso, Víctor Sotacuro Lázaro, en la ciudad fronteriza de Villazón, Bolivia, y también Ariel Giménez, quien está acusado de cavar la fosa y enterrar a las víctimas.
En lunes 29/9 fue el turno de Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro.
Fue aprehendida por haber estado en el mismo auto con su tío la noche de los asesinatos
Interpol 2 Argentina 0
La fuerza policial internacional fue la responsable de encontrar a ambos supuestos líderes narcos en la capital peruana.
Ahora, se los investigará bajo la acusación de haber ordenado el secuestro, tortura y ejecución de Brenda, Lara y Morena.
Una situación idéntica se vivió con Pequeño J, quien también logró sortear el cerco del ministerio de Seguridad de Argentina: abandonó sin problemas el país.