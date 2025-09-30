urgente24
Capturaron en Perú a Matías Ozorio y Pequeño J, responsables de la masacre de Varela

Mientras tanto, Victoriano Tony Janzen Valverde (alias Pequeño J) fue apresado tras dormir 2 dìas en la calle en Lima. Fallaron todos los controles en Argentina.

30 de septiembre de 2025 - 20:01
Detuvieron en Perú a Pequeño J y Matías Ozorio

Por la masacre de Florencio Varela hay 9 detenidos: en las primeras horas cayeron los cuidadores de la casa del horror y quienes filmaron y ayudaron con las ejecuciones: Magalí Celeste González Guerrero (28), Andrés Maximiliano Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19) y Miguel Ángel Villanueva Silva (27).

Todos ellos fueron trasladados al penal de Melchor Romero.

Luego, a una semana de los hechos, fueron capturados quien acompañó al Chevrolet Trucker que llevó a las jóvenes al cadalso, Víctor Sotacuro Lázaro, en la ciudad fronteriza de Villazón, Bolivia, y también Ariel Giménez, quien está acusado de cavar la fosa y enterrar a las víctimas.

En lunes 29/9 fue el turno de Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro.

Fue aprehendida por haber estado en el mismo auto con su tío la noche de los asesinatos

Finalmente, el martes 30/9, atraparon en Lima, Perú, a Matías Agustín Ozorio, 23 años, partícipe necesario de la tragedia. También, a Victoriano Tony Janzen Valverde, alías "Pequeño J", ideólogo de los crímenes de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez.

Interpol 2 Argentina 0

La fuerza policial internacional fue la responsable de encontrar a ambos supuestos líderes narcos en la capital peruana.

Ahora, se los investigará bajo la acusación de haber ordenado el secuestro, tortura y ejecución de Brenda, Lara y Morena.

Matías Ozorio logró escapar de los 4 objetivos a los que llegó (tarde) las fuerzas federales. No lo encontraron y por ello logró abandonar la Argentina. Mientras se hacían múltiples allanamientos en la Villa Zabaleta durante la madrugada del martes 30/9, Ozorio ya estaba en la capital de la nación incaica.

Una situación idéntica se vivió con Pequeño J, quien también logró sortear el cerco del ministerio de Seguridad de Argentina: abandonó sin problemas el país.

