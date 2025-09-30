Capturaron en Perú a Matías Ozorio y Pequeño J, responsables de la masacre de Varela

Finalmente, el martes 30/9, atraparon en Lima, Perú, a Matías Agustín Ozorio, 23 años, partícipe necesario de la tragedia. También, a Victoriano Tony Janzen Valverde, alías "Pequeño J", ideólogo de los crímenes de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez. Finalmente, el martes 30/9, atraparon en Lima, Perú, a Matías Agustín Ozorio, 23 años, partícipe necesario de la tragedia. También, a Victoriano Tony Janzen Valverde, alías "Pequeño J", ideólogo de los crímenes de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez.

El momento de la detención de Matías Ozorio, el ladero del pequeño J, en Perú. pic.twitter.com/SN1TjL0xe6 — Lucas Jerez (@lucasmjerez) September 30, 2025

Interpol 2 Argentina 0

La fuerza policial internacional fue la responsable de encontrar a ambos supuestos líderes narcos en la capital peruana.

Ahora, se los investigará bajo la acusación de haber ordenado el secuestro, tortura y ejecución de Brenda, Lara y Morena.

Matías Ozorio logró escapar de los 4 objetivos a los que llegó (tarde) las fuerzas federales. No lo encontraron y por ello logró abandonar la Argentina. Mientras se hacían múltiples allanamientos en la Villa Zabaleta durante la madrugada del martes 30/9, Ozorio ya estaba en la capital de la nación incaica.

Una situación idéntica se vivió con Pequeño J, quien también logró sortear el cerco del ministerio de Seguridad de Argentina: abandonó sin problemas el país.