"Cambió la ruta de la cocaína, ya no viene por la 34: baja desde Paraguay por el Paraná"

“Ahora, las barcazas con cocaína paran en puertos privados en Zárate, Campana, San Nicolás y Escobar. Desde allí se distribuye” aseguró Elisa Carrió en TN.

01 de octubre de 2025 - 00:34
Elisa Carrió habló sobre hidrovía y cocaína

“Las barcazas que traen la soja (muchas vienen con soja argentina que figura como paraguaya para no pagar retenciones en nuestro país) son controladas por empresarios argentinos que tambièn son traficantes de cocaína" denunció la titular de la Coalición Cìvica.

Debajo de la nave, viene la cocaína, sellada y recubierta. Bajo bandera paraguaya no la podemos controlar. Va tocando los puertos y dejando los estupefacientes. La hidrovía es el canal de la cocaína y la marihuana. De todas maneras, la ruta nacional 34 que viene desde Bolivia sigue siendo impune. Debajo de la nave, viene la cocaína, sellada y recubierta. Bajo bandera paraguaya no la podemos controlar. Va tocando los puertos y dejando los estupefacientes. La hidrovía es el canal de la cocaína y la marihuana. De todas maneras, la ruta nacional 34 que viene desde Bolivia sigue siendo impune.

“En una ocasión hice ese recorrido por tierra y comprobé que no hay un gendarme en toda la traza. No hubo durante 20 años efectivos federales para custodiarla”.

“El lavado mayor del dinero está en Rosario. Esto es muy obvio. Vos parás allí y ya te empiezan a controlar”.

El Triple Crimen de Florencio Varela

“¿Saben por qué se dilucidó tan rápido el crimen de estas 3 chicas? Porque todos saben todo. Mientras maten y nadie denuncia no pasa nada”.

Acá, por suerte, un miembro de la familia es periodista y contó lo que pasaba. Dice la verdad. El crimen se podría haber evitado si hubieran liquidado antes a las mafias pero ellos son quienes financian a la política. Acá, por suerte, un miembro de la familia es periodista y contó lo que pasaba. Dice la verdad. El crimen se podría haber evitado si hubieran liquidado antes a las mafias pero ellos son quienes financian a la política.

“A mí me han ofrecido hasta US$ 100 millones para que tuviera dinero para hacer campaña y siempre les dije que no”.

“¿Ustedes saben las veces que me han querido financiar el Instituto Hannah Arendt? El resto de la política ha recibido siempre plata" finalizó Carrió.

