"Cambió la ruta de la cocaína, ya no viene por la 34: baja desde Paraguay por el Paraná"

El Triple Crimen de Florencio Varela

“¿Saben por qué se dilucidó tan rápido el crimen de estas 3 chicas? Porque todos saben todo. Mientras maten y nadie denuncia no pasa nada”.

Acá, por suerte, un miembro de la familia es periodista y contó lo que pasaba. Dice la verdad. El crimen se podría haber evitado si hubieran liquidado antes a las mafias pero ellos son quienes financian a la política.

“A mí me han ofrecido hasta US$ 100 millones para que tuviera dinero para hacer campaña y siempre les dije que no”.

“¿Ustedes saben las veces que me han querido financiar el Instituto Hannah Arendt? El resto de la política ha recibido siempre plata" finalizó Carrió.