Todos los movimientos de Lionel Messi siempre traen cola, pero a veces más de lo esperado. En este caso Pablo Toviggino “El As del Twitter” volvió a cargar contra Javier Milei (dos veces en dos días) y esta vez fue por una acción del astro argentino, Lionel Messi, que evitó un encuentro con el presidente de la nación.
EL PRESI HACE EL RIDÍCULO
Pablo Toviggino se burla (otra vez) de Javier Milei, gracias a Lionel Messi
Una acción de Lionel Messi con el presidente Javier Milei hizo que Pablo Toviggino le volviera a tirar un palo.
Milei: Messi lo gambeteo, Toviggino le “pegó”
Hace unos días el presidente Javier Milei había ninguneado al Mundial 2030 y su organización en Argentina, algo que no cayó bien en AFA ni en el mundo del fútbol. Debido a esto Pablo Toviggino le dedicó una de sus acidas publicaciones en la red social “X”. Hoy volvió a cargar contra el mandatario debido a una acción de Lionel Messi.
El astro argentino y el presidente de la nación coincidían en la misma ciudad, Messi porque tenía un compromiso con su equipo y un partido por la MLS, mientras que Milei visitaba (o mejor dicho, se arrastraba) a Donald Trump para pedirle dinero para que el país no se hunda más todavía.
Ante esta situación el presidente y sus allegados buscaron desesperadamente la foto con Messi, quien no solo les dijo que no, sino que siempre se mantiene al margen de las cuestiones políticas y que una foto con él a tan poco de las elecciones iba a ser usada claramente para hacer campaña. O sea, no solo le dijo que no, sino que además le paró el carro y le dejó en claro que no es ningún tonto.
Esto hizo que Pablo Toviggino se frote las manos y ponga en acción sus dedos para publicar en su cuenta de la red social “X”. El tesorero de AFA publicó:
“Karina consiguió el 3, pero no llegó al 10” Sigan Participando !!! Hay grandes premios. En Fin".
Haciendo alusión claramente a la coima del 3% que recibió Karina Milei y a que no pudo alcanzar la foto con Lionel Messi, el 10. De esta forma Pablo Toviggino no da puntada sin hilo y no le deja pasar una a este gobierno que se cae a pedazos y difícilmente llegue a 2027.
