Pablo Toviggino se burla (otra vez) de Javier Milei, gracias a Lionel Messi

Una acción de Lionel Messi con el presidente Javier Milei hizo que Pablo Toviggino le volviera a tirar un palo.

24 de septiembre de 2025 - 15:36
Pablo Toviggino volvió a atacar a Javier Milei, esta vez por Lionel Messi.

Por LUCAS PAGLIERO

Todos los movimientos de Lionel Messi siempre traen cola, pero a veces más de lo esperado. En este caso Pablo Toviggino “El As del Twitter” volvió a cargar contra Javier Milei (dos veces en dos días) y esta vez fue por una acción del astro argentino, Lionel Messi, que evitó un encuentro con el presidente de la nación.

Toviggino Tapia
Pablo Toviggino le tiró otro palo a Javier Milei, esta vez gracias a Messi.

Milei: Messi lo gambeteo, Toviggino le “pegó”

Hace unos días el presidente Javier Milei había ninguneado al Mundial 2030 y su organización en Argentina, algo que no cayó bien en AFA ni en el mundo del fútbol. Debido a esto Pablo Toviggino le dedicó una de sus acidas publicaciones en la red social “X”. Hoy volvió a cargar contra el mandatario debido a una acción de Lionel Messi.

El astro argentino y el presidente de la nación coincidían en la misma ciudad, Messi porque tenía un compromiso con su equipo y un partido por la MLS, mientras que Milei visitaba (o mejor dicho, se arrastraba) a Donald Trump para pedirle dinero para que el país no se hunda más todavía.

Ante esta situación el presidente y sus allegados buscaron desesperadamente la foto con Messi, quien no solo les dijo que no, sino que siempre se mantiene al margen de las cuestiones políticas y que una foto con él a tan poco de las elecciones iba a ser usada claramente para hacer campaña. O sea, no solo le dijo que no, sino que además le paró el carro y le dejó en claro que no es ningún tonto.

Esto hizo que Pablo Toviggino se frote las manos y ponga en acción sus dedos para publicar en su cuenta de la red social “X”. El tesorero de AFA publicó:

“Karina consiguió el 3, pero no llegó al 10” Sigan Participando !!! Hay grandes premios. En Fin".

20250924_150613

Haciendo alusión claramente a la coima del 3% que recibió Karina Milei y a que no pudo alcanzar la foto con Lionel Messi, el 10. De esta forma Pablo Toviggino no da puntada sin hilo y no le deja pasar una a este gobierno que se cae a pedazos y difícilmente llegue a 2027.

