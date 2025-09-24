Pablo Toviggino se burla (otra vez) de Javier Milei, gracias a Lionel Messi

Esto hizo que Pablo Toviggino se frote las manos y ponga en acción sus dedos para publicar en su cuenta de la red social “X”. El tesorero de AFA publicó:

“Karina consiguió el 3, pero no llegó al 10” Sigan Participando !!! Hay grandes premios. En Fin".

20250924_150613

Haciendo alusión claramente a la coima del 3% que recibió Karina Milei y a que no pudo alcanzar la foto con Lionel Messi, el 10. De esta forma Pablo Toviggino no da puntada sin hilo y no le deja pasar una a este gobierno que se cae a pedazos y difícilmente llegue a 2027.

