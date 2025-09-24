La causa $Libra cambia de juez: Quién asumirá la investigación que involucra a Milei

La causa $Libra busca determinar si en el lanzamiento de esa criptomoneda se cometieron maniobras fraudulentas. El caso estalló después de que un tuit de Javier Milei, que luego fue eliminado, disparara el valor de $Libra de 0,01 a 5 dólares en cuestión de horas. Mientras algunos inversores obtuvieron ganancias millonarias —se habrían retirado cerca de 100 millones de dólares antes del derrumbe—, otros perdieron todo.

Además de Milei y su hermana, están bajo investigación Julian Peh, Hayden Mark Davis, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, este último ex asesor de la Comisión Nacional de Valores.

El debate sobre la competencia

El traspaso de la causa no fue automático. La controversia se abrió cuando el juez Ariel Lijo, que subrogaba a Servini, decidió enviar el expediente a De Giorgi. Argumentó que existía una “mancomunidad probatoria” entre ambos casos y que resultaba más eficiente que los llevara un solo magistrado.

El propio De Giorgi había sostenido desde un inicio que debía investigar ambas denuncias, ya que los supuestos cobros por reuniones eran anteriores al episodio de $Libra y estaban directamente relacionados. Sin embargo, en un primer momento la Cámara había optado por mantener los expedientes separados. La resolución de esta semana terminó confirmando la postura inicial del juez.

Con esta decisión, el futuro de la investigación queda concentrado en un mismo juzgado, que ahora deberá determinar si hubo delito en el meteórico ascenso y caída de $Libra y si existió algún beneficio indebido para quienes participaron de su creación y promoción.

