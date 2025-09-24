"Es un shock": Pampita brindó detalles del robo en su casa

El enojo de Roberto García Moritán por el robo en la casa de Pampita

A raíz del hecho delictivo que se produjo en la casa de Pampita es que desde el programa Nuestra Mañana por Radio Mitre se contactaron con Roberto García Moritán. Luego de que le preguntaran al respecto, el empresario que fue hasta la propiedad contó con lo que se encontró: "Estaba la ventana de lo que es la entrada de la casa por el jardín tirada y toda la casa dada vuelta".

"Se ve que revisaron absolutamente todo", agregó posteriormente y destacó la utilización de las cámaras de seguridad para finalmente dar con una parte de la banda de delincuentes.

Sin embargo, inesperadamente apuntó contra el periodista Diego Estévez cuando quiso hacerle una pregunta. "Diego, yo había quedado con vos otra cosa. Dijiste que ibamos a hablar de economía", dijo para el desconcierto de los periodistas, teniendo en cuenta que desde la producción le habían aclarado que la nota giraría en torno al hecho delictivo.

Fue por ese motivo más tarde el conductor Marcelo Bonelli optó por terminar la nota: "Roberto gracias, eh. Y otro día hablamos de economía. Otro día que tengamos tiempo".

