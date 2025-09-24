Hace algunos días Pampita sufrió un robo en su casa de Barrio Parque durante sus vacaciones en Europacuando delincuentes ingresaron al domicilio. Luego del hecho delictivo la modelo reconoció que a pesar de que se llevaron objetos de valor, joyas y dinero, lo único que quería recuperar eran los celulares extraídos donde guardaba material personal.
MAL TRAGO
"Es un shock": Pampita brindó detalles del robo en su casa
Pampita habló luego de que detuvieran a los integrantes de la banda delictiva que ingresó a su hogar para robar dinero, joyas y objetos de valor.
Si bien finalmente, logró recuperar los teléfonos móviles y la Policía detuvo a ocho sospechosos, la conductora de Los 8 escalones habló con Puro show y al asegurar que “es un shock”, comentó que actualmente se encuentra "conmovida": "Es una invasión a tu casa, tu propiedad, bueno, el desorden de la casa. Recién anoche pudimos terminar de ordenar con un montón de gente que vino a ayudar porque no había un cajón con algo adentro".
Al respecto sobre el monto que le habrían robado, la artista aclaró por medio de la pantalla de El Trece: "Yo trabajo en la tele hace muchos años, es verdad. Sí, he invertido bien, tengo mis cosas pero también tengo un crédito de una casa que compré hace poco así que todo lo que gano lo voy metiendo a ese crédito. No es que me sobra, no tengo ahorros en mi casa como para que entren y se lleven algo".
Asimismo, aprovechó para señalar que orquestaron una "operación mediática" cuando deslizaron que tenía en su poseción documentación delicada de su exmarido Roberto García Moritán y expresó: "Yo no tengo cosas extrañas. No me junto con narcos, ni tengo cuentas off shore. No tengo grandes fortunas en ningún lado".
El enojo de Roberto García Moritán por el robo en la casa de Pampita
A raíz del hecho delictivo que se produjo en la casa de Pampita es que desde el programa Nuestra Mañana por Radio Mitre se contactaron con Roberto García Moritán. Luego de que le preguntaran al respecto, el empresario que fue hasta la propiedad contó con lo que se encontró: "Estaba la ventana de lo que es la entrada de la casa por el jardín tirada y toda la casa dada vuelta".
"Se ve que revisaron absolutamente todo", agregó posteriormente y destacó la utilización de las cámaras de seguridad para finalmente dar con una parte de la banda de delincuentes.
Sin embargo, inesperadamente apuntó contra el periodista Diego Estévez cuando quiso hacerle una pregunta. "Diego, yo había quedado con vos otra cosa. Dijiste que ibamos a hablar de economía", dijo para el desconcierto de los periodistas, teniendo en cuenta que desde la producción le habían aclarado que la nota giraría en torno al hecho delictivo.
Fue por ese motivo más tarde el conductor Marcelo Bonelli optó por terminar la nota: "Roberto gracias, eh. Y otro día hablamos de economía. Otro día que tengamos tiempo".
