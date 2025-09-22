QUÉ SE LLEVARON
Entraron a robar a la casa de Pampita durante su viaje por Europa
En diálogo con la prensa, Pampita contó que hizo la denuncia luego de que delincuentes ingresaran en la propiedad para extraer dinero, joyas y objetos de valor.
Fue durante su ausencia que los ladrones aprovecharon la oportunidad para entrar en la propiedad y extraer sus pertenencias. En el programa televisivo Desayuno Americano brindaron detalles del episodio. "¿Es un barrio tan seguro cómo se supone?", se preguntó Pamela David.
Las autoridades se encuentran investigando el episodio. La suma de dinero y los objetos robados todavía permanecen en reserva para no entorpecer la investigación, pero la magnitud del robo obligó a reforzar las alertas en la zona.
En el ciclo que se emite por la pantalla de América TV mostraron imágenes de su hogar, que se encuentra sobre la calle Juez Tedín, y la conductora indignada con lo que pasó dijo: "Inseguro es nuestro país hoy". Sin embargo, luego aclaró que dónde se halla la consturcción "no pertence a las zonas rojas", teniendo en cuenta que es uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad.
Qué dijo Pampita del robo
Pampita decidió adelantar su regreso al país luego de enterarse del robo y en diálogo con la prensa reveló que lo que más le preocupa es recuperar el material que había dentro de los celulares que se llevaron por su valor sentimental.
La modelo confirmó frente a los micrófonos que hizo la denuncia y aclaró que estaba apurada debido a que tenía que ir a hacer un trámite por los pasaportes de sus hijos.
Sin embargo, visiblemente angustiada señaló: "Lo único que me da muchísima tristeza es no tener esos videos y fotos que tienen un valor incalculable para mí".
"No les puedo dar datos, solo que hay secreto de sumario y no puedo decir nada sobre el tema. Pero sí agradecer a Dios y pedir por esos teléfonos que no puedo encontrar ese material en ningún otro lado", añadió posteriormente.
