Entraron a robar a la casa de Pampita durante su viaje por Europa

Qué dijo Pampita del robo

Pampita decidió adelantar su regreso al país luego de enterarse del robo y en diálogo con la prensa reveló que lo que más le preocupa es recuperar el material que había dentro de los celulares que se llevaron por su valor sentimental.

La modelo confirmó frente a los micrófonos que hizo la denuncia y aclaró que estaba apurada debido a que tenía que ir a hacer un trámite por los pasaportes de sus hijos.



Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lanacionmas/status/1970103183654498317&partner=&hide_thread=false Robaron la casa de Pampita: "¿Cuántas veces les dije que no enfocaran la puerta?"



Tras el hecho de inseguridad que sufrió en su vivienda de Barrio Parque, Carolina Ardohain criticó a la prensa y se lamentó por la pérdida de fotos y videos.



Con @ignacio_damonte en LN+ pic.twitter.com/aZY6KkJlTz — La Nación Más (@lanacionmas) September 22, 2025



Sin embargo, visiblemente angustiada señaló: "Lo único que me da muchísima tristeza es no tener esos videos y fotos que tienen un valor incalculable para mí".

"No les puedo dar datos, solo que hay secreto de sumario y no puedo decir nada sobre el tema. Pero sí agradecer a Dios y pedir por esos teléfonos que no puedo encontrar ese material en ningún otro lado", añadió posteriormente.

