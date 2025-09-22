El divertido accidente de Georgina Barbarossa que se volvió viral en redes

Embed

Templos, mercados y descubrimientos en Tailandia

El viaje mostró otra faceta de Barbarossa: su curiosidad y su disposición a sumergirse en la cultura local. Apenas llegó a Tailandia, posó sonriente en el aeropuerto con sus clásicos anteojos de sol, lista para la aventura. Entre los templos tradicionales, donde se la vio serena con una túnica azul y una flor roja en el pelo, y los mercados callejeros, repletos de frutas exóticas como pitahaya y longan, Georgina exploró con atención cada detalle: aromas, colores y sonidos que reflejan la vida diaria tailandesa.

image Durante el viaje, exploró templos, mercados y un enorme shopping, mostrando curiosidad y respeto por la cultura local.

Incluso visitó un shopping de ocho pisos, y en sus redes comentó: "Bueno, recién aparezco porque estuvimos adentro de un shopping que ni terminamos de recorrer… Negocio tras negocio que venden cosas, comida…". Su viaje fue más bien una forma de acercarse a la realidad local con respeto y curiosidad, registrando tanto lo impresionante de los templos como lo cotidiano de los mercados y centros comerciales.

