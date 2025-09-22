Georgina Barbarossa se animó a una aventura inesperada junto a Marley en Por el Mundo de Telefe. Después de recorrer arrozales, templos y mercados exóticos, lo que parecía un viaje tranquilo terminó en un momento desopilante que hizo estallar las redes y dejó ver otra cara de la conductora que nadie esperaba.
"ME RESBALÉ LA C... DE LA LORA"
El divertido accidente de Georgina Barbarossa que se volvió viral en redes
Georgina Barbarossa se cayó en el barro mientras grababa Por el Mundo en Tailandia: un blooper que se convirtió en una aventura que nadie esperaba.
Barro, risas y un momento viral: así se cayó Georgina Barbarossa
El momento que más dio que hablar ocurrió en los campos de arroz tailandeses, con sus terrazas y muros de barro típicos de la región montañosa. Georgina y Marley se animaron a plantar arroz en un terreno inundado, una actividad que para los locales es rutina, pero para ellos resultó todo un desafío. En plena tarea, Barbarossa resbaló y quedó con barro hasta las rodillas, algo que quedó registrado en video y se volvió viral en redes sociales.
En su cuenta de Instagram, la conductora compartió las imágenes con su humor habitual: "Me caí en un arrozal en Tailandia, ¿dónde estabas Marley? Por suerte me tomé siempre todo con humor y mi rodilla nueva respondió bien". Entre risas, agregó: "Esperen, despacito… Me resbalé con barro. La concha de la lora". Inmediatamente, el público reaccionó con comentarios que destacaban su autenticidad y su forma de reírse de sus propios tropiezos. "Cómo me hizo reír con su actitud" o "Sos una genia, Geo".
Templos, mercados y descubrimientos en Tailandia
El viaje mostró otra faceta de Barbarossa: su curiosidad y su disposición a sumergirse en la cultura local. Apenas llegó a Tailandia, posó sonriente en el aeropuerto con sus clásicos anteojos de sol, lista para la aventura. Entre los templos tradicionales, donde se la vio serena con una túnica azul y una flor roja en el pelo, y los mercados callejeros, repletos de frutas exóticas como pitahaya y longan, Georgina exploró con atención cada detalle: aromas, colores y sonidos que reflejan la vida diaria tailandesa.
Incluso visitó un shopping de ocho pisos, y en sus redes comentó: "Bueno, recién aparezco porque estuvimos adentro de un shopping que ni terminamos de recorrer… Negocio tras negocio que venden cosas, comida…". Su viaje fue más bien una forma de acercarse a la realidad local con respeto y curiosidad, registrando tanto lo impresionante de los templos como lo cotidiano de los mercados y centros comerciales.
--------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
La brillante miniserie que se vuelve adictiva desde el primer capítulo
ARCA pone límites a las compras en Shein y Temu: Qué cambios rigen desde ahora
Pintados: Los aviones F-16 de Argentina se acercan al final de su preparación
Boca 2 - C. Córdoba 2: el Xeneize jugaba su mejor partido en meses, pero se quedó sin nafta
Independiente 1 vs San Lorenzo 1: Flojo empate entre dos grandes en crisis